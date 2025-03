San Marino. Segretario DC Venturini nel suo discorso di ieri sera: ”‘rimettere in sicurezza e riportare alla normalità’ questo Paese, che nel 2019 era stato portato sull’orlo del baratro economico, finanziario, sanitario, sociale e diplomatico”

“Il 2023 è stato un anno particolare e complesso. Ricordo ancora il sentimento che si respirava qui a Serravalle.

Un sentimento di fiducia ed ottimismo, per i risultati che stavano premiando il lavoro fatto fino ad allora, ma anche un po’ di incertezza per le sfide che dovevamo ancora affrontare e le decisioni non semplici che avremmo dovuto assumere.

La Democrazia Cristiana, con grandissimo senso di responsabilità, si era però impegnata – lo ricorderete tutti – a non staccare la spina, a tenere insieme quella maggioranza ‘indebolita’ ma ancora rappresentativa, mossa da una convinzione chiara e forte: la nostra Repubblica non poteva, proprio in quel momento, correre il rischio di essere destabilizzata da giochini politici, ad un passo dalla chiusura dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

Di fronte alla comoda via del ricorso anticipato alle urne, che ci avrebbe visto vincenti, ma mettendo il Paese a rischio, il PDCS ha scelto la strada della coerenza e della responsabilità, continuando a governare, anteponendo alle logiche di parte il benessere e l’interesse esclusivo della popolazione sammarinese, giovani, anziani, famiglie, ma anche associazioni di categoria, sindacati, aziende, professionisti, rappresentanti del terzo settore.

Per mesi abbiamo ascoltato pronostici negativi da parte di avversari politici, che prevedevano un crollo dei consensi della Democrazia Cristiana, o comunque un risultato non in linea con quello della precedente tornata elettorale. C’è chi ha sperato fortemente in quella rovinosa caduta.

Ebbene, oggi possiamo dire – senza vanità, ma con molta fierezza – che i sammarinesi hanno deciso di premiare la nostra coerenza e senso di responsabilità. Hanno premiato chi, come il PDCS, ha saputo ‘rimettere in sicurezza e riportare alla normalità’ questo Paese, che nel 2019 era stato portato sull’orlo del baratro economico, finanziario, sanitario, sociale e diplomatico.

Hanno premiato le forze responsabili che senza proclami o progetti faraonici, ma con un’analisi attenta delle esigenze della popolazione e la concretezza dell’agire, hanno riportato in carreggiata un Paese destinato alla deriva, con interventi che hanno consentito di mettere in sicurezza i conti pubblici, razionalizzato il debito, aumentate le entrate e la liquidità, dando sostenibilità ed equilibrio al bilancio dello Stato e recuperare e rafforzare i rapporti e la credibilità internazionale.

Il 9 giugno gli elettori hanno riconosciuto tutti gli sforzi fatti e premiato, ancora una volta, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, confermandolo alla guida del nostro Paese, come partito di maggioranza relativa, con il 34,14% delle preferenze.

Un risultato straordinario, addirittura superiore a quello del 2019, che ci ha permesso di entrare in Consiglio Grande e Generale con 22 seggi.

Un grazie di vero cuore a tutti voi che ci avete sostenuto, che ci avete dato fiducia, siete il motore che anima il Partito perché un partito non opera e non vive con efficacia e continuità di risultati se non parte dalla base, se non si fa interprete delle esigenze della società civile.”

Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia