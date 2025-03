San Marino. Segretario di Stato Federico Pedini Amati: ”La mia visione di democrazia non è Cristiana sicuramente, è una democrazia liberale e laica, dove però per tutti dovrebbero valere gli stessi diritti e doveri”

”Il problema della Democrazia, Cristiana ? Mah. La Democrazia è una visione della razza umana che definisce lo status di un popolo, probabilmente valgono molto anche le latitudini e i continenti dove ognuno professa la sua Democrazia.

In occidente, la democrazia per esempio, nei casi più estremi, passa dal diritto a un recupero carcerario per chi sbaglia ( l’Europa su tutti ) alla pena di morte in alcuni stati d’America.

E allora qual ‘e’ la migliore Democrazia ? Nei paesi Orientali o Medio Orientali, in parte anche nella parte Est dell’Eurozona, che non è per forza l’Europa, vige una Democrazia dei leader assoluti o zar eterni, e anche in quei luoghi spesso vige la pena di morte. Quindi la Democrazia è uno status che si professa in ogni parte del mondo, non per forza uguale, soprattutto come accezione.

La mia visione di democrazia non è Cristiana sicuramente, è una democrazia liberale e laica, dove però per tutti dovrebbero valere gli stessi diritti e doveri e ancora, neppure nel nostro paese, pur bello e millenario, è così.

C’è ancora molto da fare e da scrivere prima di potersi fregiare di essere un paese Democratico e non Democristiano a tutto tondo. Vamos”

Segretario Federico Pedini Amati sulla sua pagina Facebook