San Marino. Segretario di Stato Pedini Amati risponde a Repubblica Futura: ”siete disperati”. Comunicato satira

COMUNICATO SATIRA

Rispondo volentieri a questi due ” Signorotti ” di RF con la ” S ” maiuscola, come si dice.

Eccoli qua, sono tornati cric e crok. Non è passato neppure un giorno dai Toc Toc ” Pedinopoli di RF” sull’Informazione ( 11 Agosto – mio compleanno ) che sono di nuovo qua’ con un comunicato sulla Rtv San Marino del 12 Agosto. Sono un’ossessione ormai per loro.

Ma la domanda è: “ ai componenti – aderenti- simpatizzanti di Repubblica Futura, piace la politica costante e quotidiana contro l’ unico vero nemico di San Marino Federico Pedini Amati ? “ Cioè, da partito di opposizione non ha nulla da dire su nessuna materia ?

Continuate così, prenderete un sacco di voti.

Ma poi mi chiedo, tre settimane di fila di inserti/satira su un quotidiano locale di due pagine a parlare del sottoscritto “ Pedinopoli “, immagino pagate da RF, con i soldi immagino ricevuti dal risultato elettorale, quindi derivanti dai voti che ha preso RF e quindi dagli elettori, vi hanno portato a qualcosa ?

E’ caduto il governo ?

Cadrà il governo per questo ? Boh !

Ho come l’impressione, alle volte, che questi continui attacchi nei miei confronti sul nulla cosmico, siano fatti ad hoc per sviare dai temi veri che interessano ai Sammarinesi e che qualcuno vi abbia attivato volutamente per distogliere l’attenzione da altro. Magari mi sbaglio.

Comunque detto questo tranquillizzo il Presidente del Gruppo Consigliare Nicola Renzi e il Coordinatore di Repubblica Futura Marco Podeschi sul mio totale disinteresse sul futuro del partito politico Repubblica Futura. Faccio fatica a decidere del mio futuro, figuriamoci se posso decidere quello di un partito così elitario come Repubblica Futura. Me ne guardo bene.

Magari però mi limito ad esprimere la mia opinione sull’ossessione, quella si, di Nicola Renzi verso la mia persona, che ormai diventa da studiare scientificamente perché è un unicum. Mi aspetto che l’intelligenza artificiale in questo ci dica qualcosa in modo da capirci di più.

Nel merito, forse ormai sfuggono solo ai due responsabili di RF i miliardi di euro di investimenti che i vari paesi Arabi e del Medio Oriente stanno facendo in Italia e nel mondo, miliardi di euro del Qatar in Sardegna, miliardi di euro Emiratini in tutta Italia e in Europa, miliardi di euro dell’Arabia Saudita ormai in tutto il Mondo.

E RF cosa si chiede ? Riporto testualmente: ” Ma Pedini ha assunto impegni formali con l’Arabia Saudita circa le concessioni di un prestito a favore di San Marino per la costruzione dell’aeroporto di Torraccia ?

Oppure: Pedini Amati ha dato delle garanzie all’Arabia Saudita ?

È stato autorizzato dal governo ?

La maggioranza lo sa, ne avete parlato ?

Perentori: faremo l’interpellanza !

Fate quello che volete, ormai siete dei disperati, e comunque sapete perfettamente che Maggioranza, Governo, Consiglio, Partiti, tutti sanno tutto da tempo, perché vedete, a differenza vostra, io non ho nulla da nascondere.

Da li a essere tutti d’accordo o meno lo vedremo nel tempo.

Poi mischiate l’accordo di Associazione con possibili investimenti, poi blandite il PSD come per dire loro, guardate che solo Pedini Amati è cattivo, il PSD è buono.

Ma a che gioco pensate di giocare ?

E con chi ?

Ma voi, Podeschi e Renzi vi siete mai chiesti se invece dietro a certi tipi di offerte di investimenti o finanziamenti non vi sia un lavoro politico di anni costruito con lealtà e rispetto negli organismi internazionali e che magari potrebbe avere prodotto come minimo una fiducia reciproca ? Senza nulla in cambio. Ma sta cosa non vi viene in mente mai ?

Ma voi ci vedete sempre il marcio perché quando eravate al Governo operavate in quell’ambito ?

Sui voti di RF in effetti ci ho guardato poco, ricordo che siete arrivati dietro al PSD, che con la gestione Renzi e con questo modo di fare politica vi siete garantiti un’altro giro all’opposizione, che Marco Podeschi con 87 voti nel 2016 ha fatto il Segretario di Stato con amici vari, ovviamente anche con Renzi con deleghe agli Esteri e alla Giustizia. Forse il peggior Segretario della Storia in entrambe le deleghe.

E vi ricordate il danno del debito pubblico che avete provocato ? Schizzato a oltre 500 milioni di euro con varie manleve date a chi ha chiuso il bilancio di cassa di risparmio a – 534 milioni di euro ?

E le indagini in corso ?

E il Cis ?

E Confuorti ? ( che non esisteva ? )

E perché in tutto questo disatro io dovrei prendere lezioni da voi ? O voi dovreste dare lezioni agli altri ?

Dai ragazzi per favore , smettetela di rendervi ridicoli da soli, provate per un secondo a farvi un esame di coscienza, lo dovete a questo paese.

Per tutti questi motivi penso veramente e seriamente che se Renzi rimane il leader di RF, RF sarà di nuovo destinata all’opposizione. Renzi tieni duro da leader di RF, non pensare a me e al PSD che non ti fa dormire la notte.

Ragionate gente, ragionate.

Segretario di Stato Federico Pedini Amati