San Marino. Segretario Pedini Amati a Repubblica Futura: ”In attesa dei processi alla CRICCA fate un bagno di umiltà e provate a guardarvi allo specchio prima di scrivere degli altri.”

Quindi, per sviare dalle vere emergenze del Paese – il tema dei temi: l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, il rinnovo del debito, la riforma IGR, le numerose emergenze provocate dalla cricca, con i vari processi aperti in Tribunale e le chiare citazioni su personaggi politici (e non) che hanno fatto parte del governo Adesso.sm, le condanne illustri e i milioni di euro sottratti ai Sammarinesi – un partito politico di lungo corso come Repubblica Futura, che annovera al suo interno professori, vignettisti-coordinatori o coordinatori-vignettisti, illustri manager di Stato onniscienti e trombati, pensa bene di pagare una pagina su un giornale cartaceo sammarinese, l’Informazione, con dicitura “publiredazionale”, su di me: il nemico pubblico numero uno di San Marino. Solo perché faccio ombra alla leadership di Nicola Renzi, già Segretario agli Esteri e alla Giustizia nel governo Adesso.sm?

Ma non sarebbe meglio, signori miei, occuparsi di cose serie, che interessano davvero questo Paese e che non dovrebbero coincidere con l’ossessione di Nicola Renzi nei miei confronti?

Forza ragazzi, fate un bagno di umiltà e provate a guardarvi allo specchio prima di scrivere degli altri.

Resto comunque curioso di vedere come si concluderanno i processi alla cricca, perché su poche cose ho delle certezze, ma su questo processo sono le carte a raccontare come si siano svolti i fatti e quale sia il danno provocato ai Sammarinesi… Devo dire che, per voi, l’intelligenza artificiale è stata veramente una manna dal cielo. Vergogna.