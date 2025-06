San Marino. Segretario Pedini Amati: ”Può uno dei peggiori segretari di stato della nostra Repubblica, Andrea Zafferani, fare certe dichiarazioni?”

Riceviamo e pubblichiamo

Può il Signor Andrea Zafferani utilizzare i social network per fare certe dichiarazioni? Uno dei peggiori Segretari di Stato della storia della nostra Repubblica, a cui il suo partito ha regalato un incarico dopo la sberla elettorale che gli è stata rifilata, non potendo fare politica dal Consiglio Grande e Generale continua a impegnarsi su Facebook disquisendo di economia e rating e definendo i miglioramenti confermati da Fitch “un rating di m…a”. Ma non è forse Zafferani uno dei membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica?

Il suo ruolo non dovrebbe essere super partes?

Come possiamo pensare che le sue scelte al tavolo della Commissione di Controllo siano veramente per il bene del Paese e non solamente prese di posizione di parte?

Non da meno è Augusto Casali, l’uomo dell’astrolabio. Da membro del CdA di ERAS critica le scelte della TV di Stato della quale dovrebbe invece difenderne gli interessi.

Che spettacolo!

Segretario di Stato Federico Pedini Amati