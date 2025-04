San Marino, Segreteria di Stato e Fondazine XXV Marzo presentano il progetto crossmediale “Memorie dal Lavoro”

La Fondazione XXV Marzo presenterà domenica 13 aprile alle ore 17.00, presso il Teatro Titano di San Marino, il progetto “Memorie dal lavoro”. Al termine della presentazione verrà inaugurata l’omonima mostra fotografica che resterà esposta fino al 4 maggio presso la Pinacoteca San Francesco.

L’iniziativa ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, nasce in collaborazione con gli Istituti Culturali e USMARADIO e con il supporto della Cooperativa Titancoop.

“Memorie dal lavoro” è un progetto crossmediale che unisce testimonianze orali e immagini e le rende fruibili gratuitamente. Un’iniziativa di Fondazione XXV Marzo nell’ambito della sua attività volta alla salvaguardia e alla diffusione della memoria storica sammarinese, con particolare attenzione all’evoluzione del mondo del lavoro nella seconda metà del ‘900.

È una biografia collettiva, l’incontro eufonico di molte voci e molte persone. È testimonianza di storie coinvolgenti, immerse in quel periodo, tra tempi di vita e tempi di lavoro. Questi racconti narrati in prima persona e forma diretta ricordano un’attività intensa, talvolta difficile, comunque sempre prodiga di sforzo personale e spesso nutrita d’impegno sociale per diritti e beni comuni diventati ricchezza collettiva. Ricordi personali parlano di una vicenda di patrimonio sociale, per certi versi oggi sorprendente, riconoscendo le ragioni del lavoro e la sua dignità. Dal fatto primario del bisogno di lavoro, al lavoro come fonte d’identità sociale e d’emancipazione, si svolgono vari percorsi d’esperienza viva e in viva voce. In questa diversità cangiante, chi bene ascolta le storie dei protagonisti sentirà spesso l’emozione del lavoro come opera umana di solidarietà in atto.

Le trentasette storie di “Memorie dal lavoro” sono state raccolte e curate in forma audio da Michele Chiaruzzi durante un progetto triennale. I protagonisti del progetto sono stati selezionati in base a criteri elaborati dal Comitato scientifico della Fondazione XXV Marzo. La pubblicazione online dei racconti audio dei protagonisti (podcast) è stata curata da Michele Chiaruzzi e Usmaradio – Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Radiofonia dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, diretto da Roberto Paci Dalò con Alessandro Renzi. Le interviste saranno liberamente ascoltabili sul sito www.fondazionexxvmarzo.sm e sui canali social della Fondazione.

Il fotografo Gabriele Mazza ha ritratto i protagonisti per la mostra ideata insieme a Michele Chiaruzzi e coordinata da Giacomo Lonfernini, sonorizzata presso la Pinacoteca San Francesco da Usmaradio. Trentuno scatti in cui lo sguardo del soggetto sarà rivolto verso l’osservatore, in cui la fotografia osserva il visitatore.

Ai partecipanti all’inaugurazione verrà donato il catalogo della mostra che riunisce e guida le varie anime del progetto unendo ascolto, visione e memoria storica.

