San Marino. Sei studenti dell’Università di San Marino ricevono il Premio di Laurea ‘Alberto Dormio’

Dal corso in Ingegneria Gestionale il riconoscimento in memoria dell’ex direttore, con il contributo di Club 41 Italia

Le sei tesi in Ingegneria Gestionale selezionate per il Premio di Laurea ‘Alberto Dormio’ dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono state analizzate dal punto di vista della digitalizzazione, dell’open innovation e della sostenibilità. Il premio, intitolato all’ex direttore del corso di laurea recentemente scomparso, è stato consegnato oggi ai vincitori Valentina Mini, Samanta Pazzini, Anna Rinaldi, Michele Rizzi, Davide Felici e Giorgia Giacché. La commissione che ha assegnato il premio è stata nominata dal Rettore dell’Università sammarinese, Corrado Petrocelli. Durante la cerimonia, che si è tenuta presso la sede universitaria del World Trade Center di Dogana, erano presenti Fabio Agabiti, presidente del Club 41 Italia di Rimini, la direttrice del corso di laurea in Ingegneria Gestionale, Barbara Bigliardi, e il vicedirettore Leonardo Tagliente. L’iniziativa si propone di sostenere gli studenti più meritevoli nel loro percorso di studi e di rendere omaggio a un importante figura come Alberto Dormio, che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del corso di laurea. Le tesi vincitrici sono state lodate per il loro alto livello di analisi e ricerca, spesso realizzate in collaborazione con importanti aziende del territorio.