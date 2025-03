San Marino. Sentenza CEDU – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Questione NO-VAX/SOSPENSIONE OPERATORI SANITARI. Giustificate le misure sanitarie di San Marino

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha emesso una sentenza riguardante il caso di 26 operatori sanitari di San Marino, sospesi dal lavoro per aver rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19 durante la pandemia. Il gruppo, composto da 19 cittadini sammarinesi, 6 italiani e un moldavo, si era rivolto alla Corte sostenendo di essere stato discriminato. La Corte ha stabilito che le misure adottate dal governo di San Marino erano giustificate, proporzionate e non violavano i diritti fondamentali, poiché la vaccinazione non era obbligatoria e le sanzioni non erano automatiche. Le misure, tra cui sospensione e riassegnazione, erano basate su situazioni individuali e motivate dalla necessità di proteggere la salute pubblica e i diritti altrui.

La sentenza sottolinea l’ampio margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati in materia di politica sanitaria, confermando la legittimità delle scelte operate da San Marino in un contesto di emergenza sanitaria globale.

Per leggere il documento completo, puoi visitare qui.