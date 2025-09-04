San Marino. Serata pubblica sul progetto di ampliamento del cimitero di Domagnano

La Segreteria di Stato per il Territorio invita la cittadinanza a partecipare alla serata pubblica dedicata alla presentazione del progetto di ampliamento del cimitero di Domagnano, in programma per:
Martedì 9 settembre 2025
Ore 20.45
Sala Montelupo, Domagnano
L’incontro, realizzato in collaborazione con la Giunta Di Castello Domagnano, sarà un’occasione di confronto trasparente e partecipato con la cittadinanza su un tema di rilevanza per la comunità.
Durante la serata verranno illustrati i dettagli del progetto.
La partecipazione dei cittadini è fondamentale per costruire insieme un territorio sempre più attento, rispettoso e sostenibile.