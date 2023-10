San Marino. Serie B/ PromoPharma a Ferrara. In serie D femminile, esordio a Falciano per la Titan Services: derby con l’Unica Riccione

Serie B masch. Prima trasferta di campionato per la PromoPharma che sabato 14 viaggia a Ferrara per affrontare il 4 Torri. “Trasferta difficile contro una squadra costruita per puntare alla promozione – mette subito in chiaro coach Marco Ricci. – Hanno nell’opposto Tosatto e nelIa banda Ingrosso (quest’ultimo con trascorsi internazionali nel beach volley), giocatori molto importanti per la categoria. Noi siamo in difficoltà perché nessuno degli assenti di sabato scorso rientrerà. Il palleggiatore Rondelli, che era squalificato, si è infortunato in allenamento e dunque sarà ancora fuori. Sono ancora infortunati i due opposti Marcovecchio e Paganelli. E’ in forte dubbio anche la presenza del secondo libero Bacciocchi, sempre per infortunio. Siamo in difficoltà, inutile negarlo. Però cercheremo di andare a Ferrara con lo spirito giusto. Il 4 Torri sarà aggressivo; noi dovremo provare a far vedere che ci siamo e che siamo solidi mentalmente, stando attaccati alla partita, pronti a sfruttare eventuali incertezze”.

Classifica. Loreto 3, Begin Volley Collemarino 3, Pietro Pezzi Ravenna 3, 4 Torri Ferrara 3, Novavetro San Severino Marche 2, Potenza Picena 2, Lube Civitanova 1, Rubicone San Mauro Pascoli 1, Sabini Castelferretti 0, Paoloni Macerata 0, Querzoli Forlì 0, La Nef Osimo 0, PromoPharma 0.

Prossima partita: 4 Torri Ferrara – PromoPharma. Sabato 14 ottobre, ore 20.30, a Ferrara.

Serie D femm. La Titan Services esordisce in campionato con un derby: ospiterà l’Unica Volley Riccione nella palestra di Falciano. Com’è arrivata la squadra a questo match inaugurale? “Ci siamo preparati lavorando molto sulla parte fisica e tecnica e fin qui sono soddisfatto da quello che ho visto.- spiega Stefano Sarti, neo allenatore della prima squadra. – Il gruppo è giovane formato da giocatrici under 16 fino a delle under 23. Ci sentiamo pronti ma con grandi margini sui quali lavorare. Le ragazze si divertono in allenamento, speriamo bene”.

Cosa sapete dell’avversario? “Ci abbiamo perso 3 a 1 in amichevole. L’Unica è una squadra forte, giovane ma ben amalgamata, con una palleggiatrice d’esperienza che viene dalla B2. E’ un’avversaria da affrontare con grande concentrazione”.

Quali gli obiettivi per questo campionato? “Sono due: la salvezza e la crescita tecnica di un gruppo che speriamo di poter portare in nazionale seniores per i prossimi appuntamenti internazionali”.

Prossima partita: Titan Services – Unica Volley Riccione. Sabato 14 ottobre alle 18 a Falciano.

Nella foto: Stefano Sarti.

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione