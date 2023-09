San Marino. Serie B/ PromoPharma ai nastri di partenza

Serie B/ PromoPharma ai nastri di partenza

Quinta stagione consecutiva nella quarta serie italiana per i titani che si presentano

al via con diverse novità in formazione

San Marino. Sabato 7 ottobre, con il match interno contro la Pietro Pezzi Ravenna, la PromoPharma San Marino inizia la sua quinta stagione consecutiva in serie B. Con quali obiettivi lo abbiamo chiesto a Leo Gennari, direttore sportivo del team.

“Puntiamo a una salvezza tranquilla. – Esordisce Gennari. – Vorremmo disputare un campionato che non ci vedesse mai in difficoltà e per questo abbiamo rinforzato la squadra con giocatori con esperienza in quarta serie. Siamo stati inseriti nel girone E, quello di due anni fa. Non conosciamo tutte le squadre ma sappiamo che alcune sono davvero forti vedi Bontempi Ancona, Osimo e Paoloni Macerata. Sappiamo che i campi sono “caldi” ma le squadre, generalmente, dovrebbero essere meno fisiche rispetto al gruppo D nel quale giocavamo l’anno scorso. Per noi potrebbe rivelarsi un vantaggio e il campionato potrebbe essere più abbordabile”.

Quali le novità e la formazione? “La novità principale è l’arrivo dell’opposto Simone Marcovecchio. E’ nato a Campobasso, ha 26 anni e il suo cartellino è di proprietà del Monza. Tranne l’anno scorso, che era in serie C, ha sempre giocato in B. Pensiamo che possa darci una buona mano con la sua esperienza. L’altro opposto è il confermato Paolo Paganelli. Nel gruppo degli schiacciatori registriamo il ritorno di Samuel Frascio dopo un anno nell’Ongina in serie B. Completano il reparto Lorenzo Benvenuti, Yan Kiva e Mattia Ricci. Torna a giocare con noi anche il libero Samuele Rizzi dopo l’esperienza col Rubicone, sempre in serie B. Farà coppia con il confermato Davide Bacciocchi. Anche nel reparto palleggiatori c’è una novità: Enrico Muccioli, l’anno scorso a Viserba in C ma con tanta esperienza in B con il Rubicone e con il Cesena. L’altro palleggiatore è il confermatissimo capitano Marco Rondelli. Pure fra i centrali c’è un ritorno, quello dell’esperto Matteo Zonzini che affiancherà i confermati Matteo Bernardi e Matteo Carigi. Fino a novembre avremo anche Massimo Donini che l’anno scorso era a Riccione e che ha già giocato con la nazionale sammarinese. Il capo allenatore è Marco Ricci che fino a maggio di quest’anno si occupava della under 19 e della Prima Divisione Stefano Mascetti, responsabile tecnico del settore maschile, ha preso in mano la under 19 e la serie D. Il vice allenatore è sempre Davide Mussoni. Il preparatore atletico è Enrico Morganti; il fisioterapista, Lorenzo Rossi del poliambulatorio Odon”.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino