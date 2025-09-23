San Marino. Serravalle, al via “Serravalle in Wellness”: camminate d’autunno ogni sabato di ottobre

Benessere, socialità e movimento all’aria aperta: questo il mix vincente di “Serravalle in Wellness”, l’iniziativa promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle che animerà i sabati di ottobre con suggestive camminate collettive.

Il programma prevede una serie di appuntamenti mattutini ogni sabato, dalle 10 alle 12, con percorsi di media intensità adatti a tutti, pensati per chi desidera rigenerarsi fra natura, sport e compagnia.

Le date da segnare in calendario sono:

Sabato 4 ottobre a Borgo Maggiore – ritrovo al parcheggio funivia, lato gallerie

a – ritrovo al parcheggio funivia, lato gallerie Sabato 11 ottobre a Serravalle – camminata al Parco Laiala

a – camminata al Parco Laiala Sabato 18 ottobre ad Acquaviva – ritrovo al parcheggio Tiro a Segno

ad – ritrovo al parcheggio Tiro a Segno Sabato 25 ottobre a Serravalle – ritrovo al parcheggio Globo, zona Ciarulla

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza sportiva.

Un’occasione perfetta per vivere l’autunno sammarinese in modo attivo, respirando la bellezza dei castelli e alimentando il benessere psicofisico con due ore di attività in condivisione.

Camminare insieme, tra natura e comunità, sarà il modo più semplice e autentico per ritrovare energia e ricaricare corpo e mente.