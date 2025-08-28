San Marino, Serravalle: aperte le iscrizioni alla prima edizione di “Fast & Caratelle”

Oggi la Giunta di Castello di Serravalle ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per “Fast & Caratelle – La tradizione che corre più forte di te”, l’evento dedicato ai celebri carretti che si terrà domenica 28 settembre, dalle ore 17:00, tra le vie del Castello. L’iniziativa rientra nel programma di “Castello in Festa”, la manifestazione che animerà il territorio con spettacoli, giochi e tradizioni.
Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati a partecipare: «Se ami le caratelle, se ne possiedi una o se vuoi costruirla, non puoi mancare alla prima edizione di Fast & Caratelle», si legge nell’annuncio ufficiale.
Come iscriversi e regolamento
Per consultare il regolamento completo e le modalità di adesione è possibile visitare il sito ufficiale della Giunta di Castello di Serravalle a questo link