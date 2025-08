San Marino. Serravalle, l’8 settembre la Giornata Mondiale Fair Play: musica e premio alla carriera per Stefano Fucili

Sarà un evento all’insegna della musica e dei valori sportivi la 8ª edizione della Giornata Mondiale Fair Play, in programma lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle.

A impreziosire la serata sarà l’esibizione di Stefano Fucili, artista poliedrico, cantautore e compositore, noto per una carriera ricca di successi nazionali e internazionali. Fucili si è fatto conoscere al grande pubblico nel 1998, quando vinse il Festival di San Marino con il brano Chiara. Questo traguardo segnò l’inizio di una collaborazione significativa con Lucio Dalla, che lo accolse nella propria etichetta discografica.

Con il celebre cantautore bolognese, Fucili ha realizzato diversi singoli e ha firmato con lui Anni Luce, incluso nell’album Luna Matana. Un sodalizio artistico che ha contribuito a consolidare la carriera del cantautore, poi proseguita con importanti riconoscimenti anche oltre i confini italiani. I brani Bella Bella e Ballare Ballare hanno infatti riscosso successo in Germania, Austria, Polonia, Turchia, Danimarca, Grecia e naturalmente in Italia. Le due canzoni sono state inoltre selezionate per la colonna sonora della serie americana The Kardashians, distribuita a livello globale da Disney+.

Proprio in occasione della Giornata Mondiale Fair Play, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) consegnerà a Stefano Fucili un Premio Fair alla Carriera, riconoscimento dedicato al percorso artistico e umano dell’artista.

«Per gli amanti della bella musica è un appuntamento da non perdere» sottolinea il CNSFP nel comunicato ufficiale. L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili presso la Sala Polivalente di Serravalle.

Un evento che unisce arte, musica e valori etici, nel segno del Fair Play.