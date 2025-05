San Marino, Serravalle. La Giunta di Castello: “Le fotografie storiche di Secondo Cesarini per riscoprire le radici del territorio”

Un viaggio visivo nella San Marino di fine ’800 e inizio ’900, attraverso lo sguardo del fotografo Secondo Cesarini, per riscoprire identità e memoria collettiva. La Giunta di Castello di Serravalle ha reso omaggio al prezioso patrimonio fotografico che racconta luoghi, volti e atmosfere di un’epoca lontana, ma ancora viva nei ricordi della comunità.

Le immagini raccolte in questo archivio storico offrono frammenti autentici della storia del territorio: testimonianze che aiutano a comprendere da dove veniamo e a guardare con consapevolezza e rispetto al presente. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Cesarini per aver custodito e condiviso con la cittadinanza questa eredità visiva, ora disponibile per tutti.

Un’iniziativa che celebra non solo la bellezza della memoria, ma anche l’importanza di conservarla e tramandarla.