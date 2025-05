San Marino. Serravalle: nasce BiblioBaita, un nuovo spazio per cultura e comunità al Parco Laiala

Un nuovo luogo dedicato alla lettura, alla condivisione e alla vita all’aria aperta prende forma nel cuore verde del Parco Laiala. Si chiama BiblioBaita ed è lo spazio che verrà ufficialmente inaugurato domenica 18 maggio a partire dalle ore 15:30, grazie alla collaborazione tra il Centro Sociale di Dogana e la Giunta di Castello di Serravalle.

L’obiettivo? Creare un punto di riferimento culturale e intergenerazionale, dove i libri diventano pretesto per stare insieme, scambiarsi idee e vivere il parco come spazio di comunità.

Il programma della giornata:

Via Sant’Andrea – Parco Laiala, Serravalle

Ore 15:30 – Facciamo i colori: laboratorio creativo per bambini a cura dell’ Associazione “Gocce di Terra”

Ore 16:30 – Merenda per tutti

Ore 17:00 – Rio Abierto: sessione di movimento corporeo guidata da Maura Righetti

Ore 18:00 – Taglio del nastro e brindisi inaugurale

Ore 18:15 – Concerto dei “The Black Tigers”

Un’occasione speciale per scoprire e vivere questo nuovo angolo pensato per riavvicinare la cittadinanza alla cultura in modo semplice, libero e partecipato.