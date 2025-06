San Marino. Serravalle, Sport e Valori: la 8ª Giornata Mondiale Fair Play premia l’etica e la passione sportiva

Lunedì 8 settembre 2025, la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle ospiterà la 8ª edizione della Giornata Mondiale Fair Play, un evento prestigioso che celebra i valori più autentici dello sport: rispetto, correttezza e dedizione. L’appuntamento, fissato per le ore 21, vedrà la consegna di numerosi riconoscimenti dedicati a sportivi, squadre e personalità che si sono distinti per comportamenti virtuosi e un’etica esemplare nel mondo dello sport.

Tra i momenti più attesi della serata figurano il conferimento del Premio Fair Play alla Carriera, assegnato a due figure di spicco dello sport sammarinese: Pier Celestino Amici, fondatore della pallavolo locale, e Eraldo Maccapani, atleta di rilievo nell’atletica leggera. A loro si aggiunge il riconoscimento con il Diploma Menzione d’Onore Fair Play 2025 a personalità come Michaela Romana Righi e Massimiliano Dolcini nel roller, la squadra Under 14 dell’ASD Golfobasket Alcamo e l’atleta di calcio Salvatore Porcelli dei Blue Devils Napoli.

Il Fair Play rappresenta molto più di una semplice etichetta sportiva: è un principio che promuove il rispetto reciproco, l’uguaglianza e la coesione sociale. Come sottolinea il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), lo sport diventa così uno strumento potente per favorire il cambiamento sociale, unendo comunità e ispirando soprattutto i giovani.

L’evento vedrà anche l’assegnazione di ulteriori categorie di premi, tra cui il Premio Donna Fair Play, conferito dal Soroptimist Single Club San Marino, e il Premio Giovani Fair Play, sostenuto dai Media Partner San Marino RTV e L’Informazione di San Marino. Novità di questa edizione sarà il debutto del Premio Pierre de Coubertin Etica e Sport, promosso dal Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin, insieme ai prestigiosi Fair Play Awards 2025 conferiti dal European Fair Play Movement.

A tutti i premiati sarà consegnato il prestigioso Passaporto Internazionale Fair Play San Marino, simbolo dell’impegno e dei valori condivisi a livello globale.

Il CNSFP invita tutta la comunità sportiva e i cittadini a partecipare a questa serata di celebrazione e riflessione sui valori che rendono lo sport un potente motore di crescita umana e sociale.