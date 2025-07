San Marino. Serravalle, storie di orecchini e identità: il 23 luglio nuovo incontro con Anna Fiorelli alla BiblioBaita

Un viaggio nel tempo, attraverso i significati culturali e simbolici di uno degli ornamenti più amati: l’orecchino. È il tema del terzo incontro del ciclo condotto dalla storica del gioiello Anna Fiorelli, che torna a San Marino con una nuova serata dedicata a “Dagli inaures alle boucles: donne e orecchini fra ornamenti, culture e tradizioni”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 luglio presso la suggestiva BiblioBaita del Parco Laiala, in via Sant’Andrea, a Serravalle. Il format prevede dalle 20:30 un buffet di frutta e momenti informali di conversazione con il pubblico, seguito alle 21:00 dalla presentazione vera e propria.

Attraverso aneddoti, reperti storici e curiosità, Fiorelli accompagnerà il pubblico in un percorso che tocca bellezza, identità, potere e appartenenza, raccontando come un semplice ornamento possa racchiudere secoli di significato.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Casa del Castello di Serravalle, in via Elisabetta da Montefeltro 18.

L’ingresso è libero e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza. Un’occasione preziosa per scoprire come anche i gioielli possano essere specchi della storia e della società.