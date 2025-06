San Marino, “Sfida per la Vittoria”: aperte le prenotazioni per la cena di gala benefica del 27 giugno al Kursaal

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per la cena di gala benefica che si terrà venerdì 27 giugno alle ore 21:30 presso il Centro Congressi Kursaal di San Marino, evento clou della manifestazione “Sfida per la Vittoria”, promossa dall’Associazione Oceano Blu con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sulla malattia genetica rara CAMK2B, che sul Titano affligge la piccola Vittoria.

La cena, dal costo di 60 euro a persona, sarà un’occasione conviviale e raffinata, curata da Km Service srl, azienda di ristorazione sammarinese che garantirà un servizio impeccabile con stoviglie di porcellana, calici di vetro e un menù certificato senza glutine, pensato per rispondere alle esigenze anche di chi soffre di celiachia. Gli ospiti – assicura l’organizzazione – potranno degustare piatti studiati con attenzione e accompagnati da vini selezionati, in un’atmosfera elegante con tovagliato bianco di fiandra e personale in divisa.

Il menu prevede:

Antipasti : fiori di zucca ripieni con ricotta di bufala; gamberi rossi di Mazzara del Vallo su crema di spinacino al latte di mandorle; asparagi marinati all’acqua di mare con uovo pochè e croccante di piada sfogliata; cesta di pane fatto in casa con focaccine, piadina e grissini.

Primo piatto : raviolone ripieno di burrata con vellutata di piselli freschi, bruciatini di guanciale e tartar di branzino.

Secondo piatto : lingotto di manzo con granella di pistacchio, chips di patata viola, agretti e maionese di fave verdi.

Dessert : mousse alla nocciola con biscuit al cioccolato, preceduta da una cialda di cannolo siciliano con ricotta, pistacchio e cioccolato.

Bevande: selezione di vini Brize Rosé, Brugneto Riserva e Greta Brut, acqua naturale e frizzante Lauretana, e caffè.

La quota raccolta sarà interamente devoluta in beneficenza all’associazione Oceanoblu, impegnata nella ricerca e nel sostegno alle persone affette da CAMK2B, una rara malattia genetica che influisce sullo sviluppo neuromotorio. Per prenotazioni è possibile contattare direttamente il numero +39 366 845 1363.

“Sfida per la Vittoria”: un’iniziativa di ampio respiro e sostegno istituzionale

La cena di gala si inserisce in un programma più ampio, presentato ufficialmente lo scorso 13 giugno presso la Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio di San Marino, durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali della Repubblica e un rappresentante del Parlamento italiano.

L’iniziativa, patrocinata da diverse Segreterie di Stato – Industria e Sport, Turismo, Istruzione e Cultura, Sanità e Sicurezza Sociale – e da importanti enti italiani come Meyer Azienda Ospedaliera Universitaria e Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, ha come scopo principale la raccolta fondi per finanziare la ricerca scientifica sulla CAMK2B e diffondere consapevolezza sulle malattie genetiche rare.

Il programma prevede anche un triangolare calcistico il 27 giugno alle 18:30 al San Marino Stadium, con la partecipazione delle Nazionali Parlamentari italiana, del Consiglio Grande e Generale di San Marino e della Nazionale Italiana Sindaci. Sabato 28 giugno, infine, Palazzo Graziani ospiterà un convegno scientifico dedicato alla ricerca sulle malattie rare.

Un modello di solidarietà e impegno

L’Associazione Oceano Blu, fondata dai genitori di Vittoria, una bambina affetta dalla CAMK2B, rappresenta un esempio di come il dolore personale possa trasformarsi in un’azione concreta di sostegno e sensibilizzazione, ispirandosi al concetto strategico di “Oceano Blu” per aprire nuovi spazi di speranza e possibilità.

Le istituzioni sammarinesi hanno espresso un forte sostegno all’iniziativa, evidenziando il valore sociale e culturale di un progetto che unisce sport, cultura, sanità e industria in un’unica sfida di solidarietà.

Informazioni e prenotazioni

Cena di gala “Sfida per la Vittoria”

Data: venerdì 27 giugno 2025

Ora: 21:30

Location: Centro Congressi Kursaal, San Marino

Costo: 60 euro a persona (tolti costi interamente devoluti in beneficenza)

Prenotazioni e info: +39 366 845 1363

La cena di gala rappresenta un momento chiave per la raccolta fondi e una rara opportunità di partecipare a un progetto che, attraverso un approccio multidisciplinare e inclusivo, punta a migliorare la qualità di vita di chi è affetto da malattie genetiche rare.

Per approfondimenti sull’iniziativa e sulle modalità di supporto è possibile visitare il sito ufficiale www.oceanoblu.org.