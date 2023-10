San Marino. SH Service nuovo partner della Victor San Marino

È stato siglato questo pomeriggio un nuovo accordo di collaborazione tra la Victor San Marino e SH Service S.r.l.

SH Service è un’azienda italiana operativa da oltre vent’anni nel settore della logistica, capace di rinnovarsi e offrire un servizio full-service per quel che riguarda la logistica, occupandosi in outsourcing dei processi di stoccaggio fino a spedizione. Inoltre, ha espanso la sua attività anche in pulizie industriali, sanificazione e disinfezione.

“Siamo molto contenti di poter allargare la famiglia dei partner della Victor San Marino. SH Service è una società importante nel suo settore, in grado di vantare tra i suoi clienti anche un colosso come Ikea. La collaborazione con la nostra realtà permetterà all’azienda di iniziare ad addentarsi anche nel tessuto sociale sammarinese, avendo in programma l’apertura di una nuova sede nel nostro territorio” ha commentato il presidente Luca Della Balda al momento della firma, avvenuta alla presenza dell’Amministratore Unico di SH Service, Pasquale Bray.