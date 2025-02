San Marino Ship Register e l’Autorità Marittima lanciano il primo corso di formazione su “Approccio Efficace alle Ispezioni di Stato di Bandiera di San Marino””

San Marino, Febbraio 18-2025

San Marino Ship Register, in collaborazione con l’Autorità Marittima di San Marino, ha lanciato con successo il primo corso di formazione su “Approccio Efficace alle Ispezioni di Stato di Bandiera di San Marino.”

Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza degli ispettori sammarinesi del team di Flag State, fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie per condurre ispezioni approfondite e conformi alle Convenzioni Internazionali, sulle navi registrate a San Marino. Il corso è progettato per garantire che tutte le ispezioni rispettino le normative e le migliori pratiche, rafforzando l’impegno di San Marino per la sicurezza marittima e la conformità.

Il corso affronterà i seguenti argomenti chiave:

-Quadro giuridico dell’ispezione di Stato di Bandiera

-Come affrontare efficacemente un’ispezione di Stato di Bandiera

-Identificazione delle navi soggette a ispezione

-Autorità per impedire la partenza di una nave

Il corso è tenuto dall’Ammiraglio Giovanni Greco, che porta con sé una vasta esperienza e competenza nell’area Safety Marittima.

Fornendo conoscenze aggiornate e un approccio strutturato alle ispezioni sulle navi di Bandiera, questo corso contribuirà a mantenere elevati standard di sicurezza nella flotta di San Marino. Il San Marino Ship Register e l’Autorità Marittima rimangono impegnati a promuovere lo sviluppo professionale e a garantire il rispetto delle normative marittime internazionali.

Dichiarazione del Flag State Manager, Ing. Nicola Camorali: “Siamo orgogliosi di lanciare questa iniziativa, che rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento dei nostri processi di ispezione. Garantire la sicurezza e la conformità delle navi sotto la bandiera di San Marino è una priorità assoluta, e questo corso di formazione aiuterà i nostri ispettori a mantenere i più alti standard.”