San Marino Ship Register: ”Flag of convenience – ITF” (Bandiera di convenienza – ITF)

con riferimento all’oggetto, e in risposta ai recenti articoli stampa che ci chiamano in causa, ricordiamo ancora che la Repubblica di San Marino e? uno Stato Membro dell’IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali.

Nel 2021, San Marino Ship Register e? approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unita? commerciali e da diporto per un pubblico internazionale.

Il Registro opera secondo i piu? elevati standard di conformita? alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione.

(i) la ITF (International Transport Workers’ Federation) e? una federazione di sigle sindacali operanti nell’ambito dei trasporti (compresi, in particolare, quelli marittimi). Tuttavia ITF non ha alcun tipo di autorita? ne? svolge funzioni regolamentari nei confronti dei pubblici registri statali o dei loro utenti (proprietari ed armatori);

(ii) l’elenco ITF delle ‘flags of convenience’ (bandiere di convenienza) e? ben noto, contrariamente al termine “bandiere ombra” che arbitrariamente si e? voluto attribuire per spettacolarizzare la notizia, e include registri statali che rappresentano – in termini di numero di navi commerciali registrate – circa il 75% delle complessive flotte mondiali. Di tale lista fanno dunque parte le principali bandiere internazionali utilizzate dai piu? importanti armatori di settore, sia extra-UE (es. Panama, Liberia, Marshall Island) sia UE (es. Germania Francia Cipro e Malta);

(iii) il requisito per l’inserimento di un paese nella lista ITF e? costituito dalla possibilita? per proprietari ed armatori stranieri di accedere al relativo registro (es. armatori USA che utilizzino il registro di Panama). Non vi sono altri requisiti e, pertanto, qualsivoglia valutazione potenzialmente negativa in merito alla gestione della proprieta? delle navi, alla loro operativita? o alla tassazione applicabile (ad oggi nessuna societa? marittima si e? trasferita sul Titano per mancanza sia di una reale convenienza fiscale che per l’assenza di agevolazioni statali al settore, vedi per esempio l’azzeramento del pagamento dei contributi del personale imbarcato praticato dall’Italia) non e? altro che il frutto di supposizioni, ricostruzioni superficiali e riferimenti erronei; Infatti, ITF definisce una nave bandiera di comodo come una nave battente bandiera di un paese diverso da quello di sua effettiva proprieta? e nient’altro e? aggiunto.

(iv) Inoltre, recentemente il comitato giuridico (LEG) che si occupa di tutte le questioni legali nell’ambito dell’IMO inclusi gli aspetti di responsabilita? e risarcimento in relazione alla gestione delle navi, compresi danni, inquinamento, reclami dei passeggeri e rimozione dei relitti e questioni riguardanti la gente di mare, compreso il trattamento equo e le questioni relative alle attivita? illegali in mare che incidono sulla sicurezza della navigazione, ha convenuto, tra le altre, che da quando nel 1986 e? stata adottata la Convenzione delle Nazioni Unite sulle Condizioni di Registrazione delle Navi nel 1986, il mondo degli affari e? progredito e che il requisito di un legame effettivo tra la nave e lo Stato di bandiera o il requisito che l’armatore abbia una residenza nello Stato di bandiera, non ha piu? alcuno scopo pratico, anche in considerazione dei progressi nel settore bancario, assicurativo e marittimo in generale negli ultimi 40 anni.