San Marino. Si è svolto l’evento “Profumi Orientali”, tributo alla musica contemporanea cinese e alcune opere dedicate

Giovedì 26 giugno presso lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl si è svolto l’evento “Profumi Orientali” ad esibirsi il sublime duo composto da Xiao Dong Wei e Yuki Mack con un programma musicale che vuole essere un tributo alla musica contemporanea cinese e alcune opere dedicate.

A creare l’alchimia musicale l’unione tra pianoforte ed erhu.

L’erhu è il violino cinese suonato con un archetto, che però non può essere separato dallo strumento, si fa vibrare da seduti in verticale, tenendolo con la mano sinistra e manovrando l’archetto con la destra. Non ha alcuna tastiera, così le dita del musicista devono premere e far vibrare le corde premendo solo sulle corde stesse.

La musica risuona dalla cassa di legno dello strumento, che funge da amplificatore naturale.

L’impatto emozionale che suscita l’ascolto di questo strumento, nell’occasione in perfetta fusione o alternanza con le note del pianoforte, è fortissimo, i fruitori di questo evento hanno avuto la grandissima possibilità di vivere una vera esperienza sensoriale, cullati da una melodia che in parte sembrava produrre dei graffi sull’anima permettendo una perfetta connessione emozionale con la propria interiorità e in parte li ha trasportati in una sorta di vortice ipnotico, come se in parallelo all’archetto dell’Erhu una sinuosa anaconda si muovesse danzando in armonia con la musica, ora in basso ora in alto, a un ritmo a tratti lento e cadenzato e in altri veloce e incessante.

Fin dall’antichità i cinesi attribuiscono alla musica, oltre che una funzione educativa, anche proprietà terapeutiche, considerandola parte integrante del sistema cosmologico che è alla base della cultura cinese, quanti hanno avuto il privilegio di assistere a questa esibizione lo hanno sperimentato nel profondo.

Tra i brani proposti nell’occasione “Scents” Sei capricci per erhu e pianoforte” del Maestro Massimiliano Messieri.

Il Duo Xiao è stato invitato al XXXV Festival Internazionale Forfest a Kromeriz in Repubblica Ceca il 24 giugno, con il sostegno della Carlo Biagioli srl e dell’Università del Michigan di Detroit ha tenuto questo secondo concerto a San Marino.