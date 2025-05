San Marino si prepara a festeggiare Halloween con un weekend lungo ricco di eventi per tutte le età (dal 31 ottobre al 3 novembre)

Dal 31 ottobre al 3 novembre, il Festival del Cioccolato animerà le vie del centro storico, con tredici maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che offriranno prelibatezze artigianali lungo Via Eugippo e Via Donna Felicissima. Oltre ai dolci, ci saranno anche mercatini e oggetti di artigianato locale.

Uno degli eventi più attesi è la Funivia dei Fantasmi, uno spettacolo spettrale che si terrà il 31 ottobre dalle 16:30, con ambientazioni da brivido alle stazioni della funivia di Borgo Maggiore e San Marino Città, che faranno divertire grandi e piccoli. Sempre per i più piccoli, una Caccia al Tesoro a tema Halloween animerà il centro storico dalle 16:30 alle 20:00.

Per gli amanti delle sfide, la Escape Room nella Galleria Montale offrirà un’esperienza unica tra enigmi e misteri dalle 20:00 alle 24:00, con il ricavato devoluto all’associazione di oncologia pediatrica InsiAmo. Non mancherà la musica: giovedì, nella Sala Polivalente Auditorium Little Tony, si esibiranno le band sammarinesi The Black Tigers e Pink Panthers, seguiti dai Controtempo.

L’intero weekend promette atmosfere spettrali, cioccolato in abbondanza e tanto divertimento nel cuore di San Marino?