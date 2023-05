San Marino. Si ritorna a discutere delle bollette, ritorna il caos? … di Marco Severini

L’annoso dibattito sorto riguardo alla gestione delle fatturazioni delle bollette del gas metano da parte dell’Azienda di Servizi (AASS) sembra non finire mai, molti utenti hanno sollevato dubbi sulla funzionalità del sistema utilizzato per calcolare i costi dei consumi soprattutto in un’ottica di efficientemento della fatturazione con letture di consumi reali e non presunti.

Vi è stata infatti nei mesi scorsi un’accesa discussione per l’invio di maxi bollette con lettura stimata di consumi di gas metano. La questione si è ulteriormente complicata a causa di un’anomalia riscontrata nella fattura di marzo 2023, la quale è stata successivamente annullata per motivi non specificati anche se intuibili. Questo ha sollevato ulteriori interrogativi sulla gestione e l’accuratezza del processo di fatturazione dell’AASS; gli utenti non possono perdersi dietro controlli cavillosi tra le varie fatture (tra l’altro a mio parere non proprio chiarissime).

Ora stanno arrivando le nuove bollette e già alcuni lettori si stanno lamentando perchè stanno notando alcuni punti non proprio chiari; speriamo che non succeda come con le scorse bollette e che si faccia pagare il consumo effettivo e non quello presunto.

E’ indubbio che questi disguidi hanno contribuito a minare la fiducia dei consumatori nel processo di fatturazione e nella gestione complessiva delle bollette del gas metano.

Interessante infine avere riscontro della risposta all’interpellanza di RF sull’AASS, che qui di seguito pubblichiamo, che potrebbe dare e fornire una versione più chiara di quanto è stato fatto dall’attuale management e della reale situazione patrimoniale dell’Azienda dei Servizi.

Attendiamo fiduciosi la risposta, che pubblicheremo.

Marco Severini

per saperne di più sulla questione del caos bollette: