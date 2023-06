San Marino. SI TERRÁ NEL WEEKEND IL CONVEGNO INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI FONDAZIONE DELL’ORDINE EQUESTRE DI SANT’AGATA

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare al Convegno Internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i Sistemi Premiali nella realtà del XXI secolo, che si terrà il 3 e 4 giugno 2023 presso il Teatro Titano, in occasione del centenario di fondazione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

Il Convegno rappresenta un’occasione straordinaria per rendere il dovuto tributo all’Ordine sammarinese e per trattare storicamente i più importanti ordini cavallereschi del mondo. Allo stesso tempo, è un’opportunità per soffermarsi sui moderni sistemi premiali e sulla loro evoluzione nella società contemporanea in cui essi operano con obiettivi umanitari e di sostenibilità ambientale.

Introdotto dall’indirizzo di saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nel primo pomeriggio di sabato, tanti saranno gli esperti che interverranno esponendo i diversi temi in programma. Dalle trasformazioni e attualizzazioni degli Ordini Cavallereschi fino alle specifiche peculiarità degli stessi. Il tema dell’Ordine Equestre di Sant’Agata sarà trattato nella mattinata di domenica 4 giugno.

Infine, sarà possibile seguire i lavori del Convegno in diretta sul canale Youtube della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri oppure in streaming sul sito www.icocregister.com

Al presente comunicato si allega il programma a cui si prega di fornire ampia diffusione.

San Marino, 1 giugno 2023/1722 d.f.R.