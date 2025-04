SAN MARINO. Sicurezza sul lavoro: CPSA leader da oltre 30 anni

Da oltre trent’anni, CPSA si è affermata come punto di riferimento nella Repubblica di San Marino per sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, igiene e formazione aziendale. La società ha costruito una reputazione solida grazie a servizi altamente specializzati e a un approccio orientato alle esigenze delle imprese, con un bacino di oltre 600 aziende servite tra il territorio sammarinese e italiano.

Il titolare Francesco Pedini Amati spiega che la missione principale di CPSA è aiutare le aziende a conformarsi alla normativa vigente, in particolare alla Legge 31 del 1998, che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro a San Marino. Questo quadro normativo, seppur funzionale, richiede un aggiornamento per adeguarsi alle nuove esigenze in materia di sicurezza e formazione, in particolare per le imprese che operano sia a San Marino che in Italia, dove le normative possono variare sensibilmente.

CPSA offre un’ampia gamma di servizi per garantire che le aziende clienti siano sempre conformi alle leggi vigenti:

Valutazione dei Rischi: Supporto nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), strumento essenziale per prevenire incidenti sul lavoro.

Supporto nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), strumento essenziale per prevenire incidenti sul lavoro. Formazione: Organizzazione di corsi obbligatori per lavoratori, dirigenti e responsabili della sicurezza.

Organizzazione di corsi obbligatori per lavoratori, dirigenti e responsabili della sicurezza. Consulenza Tecnica e Legislativa: Assistenza per l’adeguamento alle normative in evoluzione.

Assistenza per l’adeguamento alle normative in evoluzione. Piani di Emergenza ed Evacuazione: Creazione di procedure per affrontare situazioni critiche in azienda.

Creazione di procedure per affrontare situazioni critiche in azienda. Medicina del Lavoro: Servizi di sorveglianza sanitaria con medici specialisti.

CPSA collabora con professionisti e strutture specializzate in settori chiave come acustica, igiene dei prodotti alimentari e gestione dei sistemi di qualità. Queste partnership consentono di fornire un servizio completo e integrato, in grado di rispondere a tutte le necessità delle imprese.

Francesco Pedini Amati ha sottolineato l’importanza di un adeguamento normativo da parte dello Stato sammarinese. Negli ultimi anni, le dinamiche della sicurezza sul lavoro sono cambiate rapidamente, richiedendo approcci più specifici e mirati, soprattutto per le aziende che operano in un contesto transnazionale. Una normativa aggiornata favorirebbe una maggiore tutela per i lavoratori e una gestione più efficace della sicurezza.

L’attività di CPSA si estende con successo anche al territorio italiano, dove l’azienda supporta numerose imprese nel rispettare le stringenti normative locali. Grazie a una profonda conoscenza delle leggi italiane e sammarinesi, CPSA rappresenta un partner affidabile per le aziende che operano in entrambe le giurisdizioni.

Guardando avanti, CPSA mira a consolidare la propria posizione di leadership attraverso un continuo investimento nella formazione e nell’innovazione, mantenendo un focus costante sulla qualità dei servizi offerti e sulla soddisfazione dei clienti. L’azienda si pone l’obiettivo di essere un modello di eccellenza nella gestione della sicurezza sul lavoro, adattandosi alle sfide di un contesto normativo e tecnologico in continua evoluzione.

CPSA non è solo un fornitore di servizi, ma un partner strategico per le imprese, accompagnandole verso un futuro più sicuro e conforme alle leggi, sia a San Marino che oltre confine.