San Marino. Sogna ragazzo sogna, al Parco Ausa la festa di tutti i bambini

L’11 settembre torna l’evento benefico organizzato per raccogliere fondi per la ricerca e che vedrà la partecipazione di San Marino United Arists, San Marino Concert Banda e si chiuderà con il concerto di Roberto Vecchioni.

L’11 settembre è il grande giorno di “Sogna ragazzo sogna”, l’evento benefico organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo con il Patrocinio dell’intero Congresso di Stato che fa seguito all’iniziativa di grande successo nata lo scorso anno con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche presentando, in un contesto giocoso e tutto dedicato ai bambini e alle famiglie, quelle che sono le opportunità che la ricerca offre a chi viene colpito dalle peggiori malattie.

L’edizione 2024 si terrà domani 11 settembre a partire dalle 16 e l’ospite musicale dell’evento sarà Roberto Vecchioni che si esibirà gratuitamente alle 21.

La collaborazione sinergica fra sponsor privati e contributo pubblico ha permesso di realizzare un evento di altissimo profilo che si aprirà alle 16 con gonfiabili, trucca-bimbi, spettacoli di magia e intrattenimento, stand gastronomici e tanta musica. Saranno presenti numerose associazioni sammarinesi, culturali e benefiche.

Alle 19, si terrà una tavola rotonda che metterà a confronto medici e specialisti sul tema della ricerca e dell’onco-ematologia pediatrica condotta dal giornalista Sergio Barducci.

Dalle 20 gli interventi musicali di San Marino United Artists e San Marino Concert Band, alle 20.15 l’esibizione dell’artista sammarinese che parteciperà all’edizione 2024 di Junior Eurovision Song Contest a Madrid.

La serata si concluderà con il concerto del “professore della musica italiana” Roberto Vecchioni ad ingresso gratuito.

San Marino, 10 settembre 2024/1724 d.F.R.