San Marino, solidarietà concreta per l’agente Mattia: da polizia Civile raccolta fondi per affrontare le nuove sfide dopo l’incidente

Una notte di servizio, un grave incidente, e una vita che cambia per sempre. È la storia di Mattia Ceccoli, 29 anni, agente della Polizia Civile, che nella notte del 12 aprile ha subito un grave trauma alla gamba sinistra mentre era impegnato in un intervento su strada. L’impatto delle lesioni è stato tale da rendere necessaria l’amputazione dell’arto.

Il Comando della Polizia Civile ha voluto rendere nota la vicenda esprimendo pieno sostegno a Mattia e alla sua famiglia. Ma accanto al messaggio istituzionale, si è subito attivata una catena solidale fatta di colleghi, amici, cittadini.

In queste ore è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per aiutare Mattia ad affrontare il lungo percorso di riabilitazione e, soprattutto, le complesse spese legate alla sua nuova quotidianità: protesi, adeguamento degli ambienti domestici, assistenza medica, strumenti per recuperare autonomia.

La risposta della comunità è stata immediata. La campagna – attiva online – ha già superato i 21.000 euro e continua a ricevere contributi da chi vuole dare un aiuto concreto a un giovane servitore dello Stato che oggi si trova a vivere una sfida difficile.

L’iniziativa punta a trasformare la vicinanza in un supporto reale e tangibile, accompagnando Mattia e i suoi cari non solo nel dolore dell’impatto iniziale, ma anche nel cammino quotidiano di ricostruzione, dignità e speranza.

In momenti come questo, ogni donazione rappresenta molto più di un aiuto economico: è un segno di appartenenza, di comunità, di riconoscenza verso chi, con dedizione, ha svolto il proprio dovere.