San Marino. Sottoscrizione protocollo d’intesa tra il Corpo della Gendarmeria e la National Anti-Doping Organization (NADO)

Nella mattinata del 2 settembre 2025, presso il Comando della Gendarmeria, il Comandante del Corpo, Generale Maurizio Faraone, e il Direttore Generale di NADO San Marino, Dott. Claudio Muccioli, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni illegali connessi al doping, i quali incidono gravemente sulla salute pubblica e sul regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Protocollo stabilisce le modalità di cooperazione tra la Gendarmeria e l’Organizzazione Nazionale Antidoping nell’ambito delle rispettive prerogative, nel rispetto del segreto investigativo e della normativa sulla privacy, nello svolgimento coordinato di attività di intelligence e investigazione, anche in sinergia con la WADA (World Anti-Doping Agency), indirizzate alla prevenzione e al contrasto delle condotte contrarie alla normativa antidoping.

Il Protocollo ribadisce l’impegno congiunto di NADO San Marino e della Gendarmeria a garantire un ambiente sportivo leale e sicuro, fondato sui principi di legalità, trasparenza e rispetto delle regole.

Reparto Comando

CORPO DELLA GENDARMERIA