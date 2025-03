San Marino. Space&Blue, il Segretario di Stato Righi fra gli speaker dell’evento organizzato al Ministero delle Imprese per creare interconnessioni su economia dello spazio e del mare

Alla presenza dei Ministri Urso e Musumeci ha presentato le iniziative sammarinesi per lo sviluppo della filiera dell’aerospazio

Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi ha partecipato questa mattina al forum “Space & Blue” organizzato presso Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, per rafforzare il rapporto fra le realtà che si occupano di Space Economy e Economia del mare.

Presenti all’evento il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro del Mare Nello Musumeci oltre ad autorità dei settori aerospaziali, navali e marittimi del Governo italiano e a numerosi stakeholders rappresentanti delle diverse realtà economiche delle due filiere.

Tra i numerosi ospiti intervenuti Cristina Leone del Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio, Giovanni Caprino del Cluster Tecnologico Nazionale dell’economia del mare, l’Ammiraglio Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Generale Luca Goretti Capo di Stato Maggiore dell’aeronautica, Andrea Prete di Unioncamere, Teodoro Valente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giovanni Acampora di Si.Camera e Assonautica, Francesco Ongaro di Fondazione Leonardo, Massimo Comparini di Alenia Space, Simonetta Di Pippo di Università Bocconi.

Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi nel suo intervento ha parlato di come la Repubblica di San Marino, stia attivando politiche finalizzate allo sviluppo della filiera economica dell’aerospazio presentando le iniziative alle quali il Paese sta lavorando. Si rafforza sempre di più l’idea della Repubblica non come problema da gestire ma come opportunità da cogliere per uno sviluppo sinergico e strategico.

San Marino, 24 novembre 2023

