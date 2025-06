San Marino, Spazio espositivo Carlo Biagioli: sabato 14 giugno la presentazione del libro “ConTatto” di Paolo Boccia

Dopo il successo del suo libro autobiografico Dal mio punto di vista, Paolo Boccia torna in libreria con una nuova opera dal titolo ConTatto. Il volume sarà presentato sabato 14 giugno alle ore 18:30 presso lo Spazio Espositivo Carlo Biagioli Srl, in via 25 Marzo 71, a Domagnano, nella Repubblica di San Marino. All’evento interverranno Carlo Biagioli e Chiara Macina, che dialogheranno con l’autore.

Con questo secondo libro, Paolo Boccia, fisioterapista di lunga esperienza, propone una riflessione profonda e autentica sul significato della cura e della relazione con i pazienti. ConTatto non è un semplice manuale tecnico né un diario professionale, ma un vero e proprio racconto umano, che affonda le radici in oltre trent’anni di attività, dagli esordi al CTO di Firenze fino all’attualità.

Un approccio olistico alla fisioterapia: corpo e mente come un tutt’uno

Secondo quanto riportato dall’autore nel comunicato stampa, ConTatto racconta la fisioterapia non come una mera professione finalizzata alla risoluzione di problemi fisici specifici, ma come un percorso empatico, dove il corpo e la mente vengono trattati come un insieme inscindibile. Il filo conduttore dell’opera è il rapporto umano tra terapista e paziente, fondato su due concetti chiave: ascolto ed energia.

L’ascolto, spiega Boccia, va ben oltre la semplice comprensione del dolore fisico: è una porta aperta sulle tensioni, sulle emozioni e sulle cause profonde che spesso sono all’origine del malessere corporeo. L’energia, invece, è descritta come un elemento dinamico che si trasmette, si riceve e si genera all’interno del rapporto terapeutico, contribuendo in maniera decisiva alla guarigione.

Racconti di vita, aneddoti e ironia: quando la terapia diventa relazione

Nel libro non mancano aneddoti, incontri significativi, episodi toccanti e situazioni curiose, raccolti nel corso di una carriera ultraventennale. Questi racconti formano un mosaico di esperienze che mostrano come, in molti casi, il rapporto fisioterapista-paziente possa evolversi in un legame profondo, fatto di empatia, emozioni condivise e crescita reciproca.

Con il suo stile ironico e sincero, Paolo Boccia restituisce al lettore una visione autentica e non convenzionale della fisioterapia, spingendo a riflettere sul valore della relazione terapeutica come elemento trasformativo sia per il professionista che per il paziente.

Appuntamento a Domagnano: un incontro aperto al pubblico

L’incontro di sabato 14 giugno sarà un’occasione per conoscere da vicino l’autore e approfondire i temi trattati nel libro. La presenza di Carlo Biagioli e Chiara Macina garantirà un dialogo vivace e stimolante, aperto anche agli interventi del pubblico.

L’evento si terrà presso lo spazio espositivo Carlo Biagioli Srl, noto per ospitare appuntamenti culturali e artistici di rilievo, in un ambiente accogliente e informale.

Dettagli dell’evento

Cosa: Presentazione del libro ConTatto di Paolo Boccia

Quando: Sabato 14 giugno 2025, ore 18:30

Dove: Spazio Espositivo Carlo Biagioli Srl – Via 25 Marzo 71, Domagnano (Repubblica di San Marino)

Con: Paolo Boccia, Carlo Biagioli, Chiara Macina

Ingresso: Libero

ConTatto di Paolo Boccia

Un’opera che unisce storie di vita, riflessioni sulla cura e spunti per ripensare il ruolo del fisioterapista in chiave empatica. Un libro pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma per chiunque creda nel valore della relazione umana nella salute e nella guarigione.