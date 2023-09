San Marino. Special Cup 2023: Albano Primavera entra nell’albo d’oro del torneo

Dopo due giorni di sfide, passione e tanto divertimento, anche l’edizione 2023 della San Marino Special Cup è andata in archivio. Alla brillante organizzazione dell’evento hanno contribuito Federcalcio di San Marino, Federazione Sammarinese Sport Speciali e Specialy Olimpics San Marino, oltre alle Giunta di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini. L’evento è stato poi patrocinato dalla Giunta di Castello di Città. Dodici le squadre al via, composte interamente da atleti con disabilità intellettiva e relazionale, per un fine settimana di sano agonismo e grandi battaglie sportive al centro federale di Montecchio. Se venerdì è stato il giorno di arrivo e della cena d’apertura, condivisa da tutti i partecipanti, sabato è stata la volta della fase a gironi nella quale sono maturati i risultati utili a determinare gli accoppiamenti che – nella mattina di domenica – hanno prodotto i sei incontri che hanno fissato la classifica finale.

È Albano Primavera a fregiarsi del titolo, al termine di una delle edizioni dal più alto livello tecnico mai organizzate a San Marino. Piazza d’onore per gli Insuperabili Fispes, che hanno dovuto chinare il capo davanti ai campioni, capaci di imporsi col punteggio di 4-1. Non va meglio alla seconda delle tre squadre iscritte da Insuperabili: la selezione di Roma, infatti, si è spinta fino alla finale per il terzo posto, finito però appannaggio di Sportinsieme Castellarano che si è preso il gradino più basso del podio con un rotondo 6-2. Completano la graduatoria, nell’ordine: Insuperabili – Squadra C, Soccer Dream Fermana, Fuorigioco ODV, Calcio Samba Rimni, ASD Calcio Veneto FS, Sport “In” Veneto ASD Bianchi, Sport “In” Veneto ASD Rossi e San Marino.

I Titani si sono assestati al pedice della classifica, al termine di una fase a gironi non troppo fortunata che li ha visti spesso in vantaggio nelle gare di competenza, salvo poi incappare nelle rimonte avversarie. Nella partita conclusiva con Sport “In” Veneto ASD Rossi, i Biancazzurri sono stati superati di misura (5-4) e saranno certo già motivati per rifarsi il prossimo anno.

In aggiunta all’attività di campo, le dodici formazioni rappresentanti diverse regioni d’Italia – oltre ai Titani di casa – sono state coinvolte anche in attività di socializzazione, quale ad esempio la cena sotto i portici di Borgo Maggiore, organizzata con il sostegno della Giunta di Castello capitanata da Barbara Bollini. Va inoltre riconosciuto un particolare ringraziamento alla prima cittadina di Borgo Maggiore non solo per la concessione dei portici, allestiti ad hoc con una composizione floreale, ma anche per aver omaggiato tutti i partecipanti alla San Marino Special Cup 2023 con un dolce locale. Ultimi, ma non ultimi, i volontari che hanno affiancato le organizzazioni sportive coinvolte: senza il loro prezioso contribuito e l’inesauribile dedizione di cui sono stati capaci, tutto questo non sarebbe mai stato possibile.

