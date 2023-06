San Marino. SPECIAL OLYMPICS WORLD GAMES DI BERLINO 2023, L’AUGURIO DEGLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI 

SE Alessandro Scarano e SE Adele Tonnini assisteranno alla Cerimonia di Apertura degli “Special Olympics World Games Berlin 2023”

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino S.E. Alessandro Scarano e S.E Adele Tonnini, accompagnati dal Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti e dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Germania, Dario Galassi, sono da oggi a Berlino per accompagnare la Delegazione sammarinese guidata dalla Presidente della Special Olympics San Marino Barbara Frisoni e dal Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici, che parteciperà agli “Special Olympics World Games di Berlino 2023”.

Un evento sportivo inclusivo straordinario di grande festa e competizione all’insegna dei valori dello sport in cui migliaia di atleti gareggiano insieme e si confrontano in molteplici discipline con l’intento di promuovere e condividere una filosofia universale inclusiva, di integrazione e di amicizia.

Si tratta di un’occasione internazionale in cui i nostri atleti sapranno mettere a buon frutto il lavoro dimostrato nel corso dell’ardua preparazione svolta con grande dedizione, spirito di sacrificio e con il prezioso supporto del C.O.N.S., delle Federazioni, dei tecnici e delle famiglie che da sempre ed anche in questa occasione, sia concretamente sia spiritualmente, sono accanto loro, insieme alla Reggenza.

Questa sera gli Eccellentissimi Capitani Reggenti parteciperanno ad un ricevimento promosso dal Senato di Berlino unitamente alle più Alte Autorità internazionali presenti allo straordinario evento.

Nella giornata di domani invece avrà luogo l’attesa Cerimonia di Apertura dei Giochi cui presenzieranno e che si svolgerà presso lo Stadio Olimpico.

La Reggenza, in rappresentanza di tutti i Cittadini, augura un grande in bocca al lupo e formula i migliori auspici alla Nazionale Special Olympics San Marino, affinchè possa donare straordinarie emozioni a tutti i Sammarinesi e non solo, nella certezza che saprà tenere alti i colori della nostra bandiera e a onorare i più autentici valori sportivi e identitari.

San Marino, 16 giugno 2023/1722 d.F.R.