San Marino, Sport. Alessandra Gasparelli conquista l’argento ai Campionati Italiani Juniores di atletica

Si sono svolti allo stadio ‘Carlo Zecchini’ di Grosseto i Campionati Italiani Juniores e Promesse, una tappa fondamentale nel calendario dell’atletica leggera italiana, che ha visto la partecipazione di tre atleti sammarinesi: Alessandra Gasparelli, Giammarco Gulini e Probo Benvenuti.

La grande protagonista per San Marino è stata la velocista Alessandra Gasparelli, che ha confermato il suo ottimo stato di forma con una prestazione di livello assoluto. Dopo il recente successo con record nazionale in Coppa Europa, Gasparelli ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 metri categoria Promesse, fermando il cronometro a 11.61 secondi. Un risultato prestigioso che testimonia la sua crescita costante e premia l’impegno e la determinazione profusi negli allenamenti.

Gasparelli si è distinta anche nei 200 metri Promesse, dove è riuscita a entrare in finale con il secondo tempo di qualifica. In finale ha chiuso in quarta posizione con il crono di 24.17 secondi, sfiorando così un altro podio.

Gli altri atleti sammarinesi hanno dato battaglia nelle rispettive specialità: Giammarco Gulini ha corso la seconda batteria dei 100 metri Juniores, chiudendo al sesto posto con il tempo di 11.11 secondi. Probo Benvenuti ha invece disputato i 400 metri categoria Promesse, terminando al quinto posto nella sua batteria con il tempo di 48.62 secondi.

La Federazione Sammarinese di Atletica Leggera ha espresso soddisfazione per le prestazioni dei suoi portacolori, guardando con fiducia ai prossimi appuntamenti internazionali.