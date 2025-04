San Marino. “Sport e legalità: Alleanza Riformista a fianco del Segretario Fabbri”

Accogliamo con grande soddisfazione la ratifica della Convenzione di Macolin, avvenuta in Consiglio Grande e Generale lo scorso 22 aprile. Con questo atto, San Marino rafforza il proprio impegno nella difesa dell’integrità dello sport e nella lotta contro ogni forma di frode e manipolazione.

Si tratta di un traguardo di grande valore politico e istituzionale, che riconosciamo come il frutto del lavoro determinato e costante del Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, al quale rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento e un forte apprezzamento. Grazie alla sua guida, e alla collaborazione con la Segreteria agli Esteri, il nostro Paese si è dotato di strumenti concreti, efficaci e pienamente allineati agli standard internazionali più avanzati.

A questo importante risultato sul piano internazionale si affianca la proposta di legge, depositata in Congresso di Stato, per contrastare la violenza di genere e gli abusi su minori in ambito sportivo. Il testo prevede la sospensione cautelare da ogni attività sportiva per chi sia stato condannato in primo grado a pene superiori a un anno, insieme all’obbligo di comunicazione alle autorità sportive competenti. Si tratta di misure che riteniamo necessarie, giuste e coerenti con una visione di sport trasparente, sicuro e rispettoso dei suoi valori fondamentali, con l’auspicio che possano essere esaminate e approvate in tempi celeri dal Consiglio Grande e Generale.

Siamo a fianco del Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, in questo impegno, convinti che attraverso questi interventi si rafforzi la credibilità della Repubblica di San Marino e si affermi un modello di sport fondato su legalità, responsabilità e rispetto della persona. Come da lui recentemente evidenziato, San Marino si presenterà ad Andorra, in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati, con il miglior accordo possibile e con l’autorevolezza di un Paese che, pur essendo tra i microstati, rappresenta un valore grande, imprescindibile e un esempio nel panorama sportivo internazionale.

Cogliamo l’occasione per rivolgere un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che porteranno la bandiera sammarinese ad Andorra, certi che saranno protagonisti e motivo di orgoglio per tutto il Paese.

San Marino, 25 aprile 2025

Alleanza Riformista