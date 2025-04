San Marino, sport. I Titani della Federazione Roller in campo per l’assegnazione del Titolo Sammarinese

Domenica scorsa, 30 marzo, presso la sede di allenamento della Federazione Sammarinese Roller Sports, si è tenuto il Campionato Nazionale Sammarinese di Inline Freestyle che ha visto impegnati gli atleti agonisti e preagonisti della Federazione.

Tanti sono i titoli assegnati: nella categoria preagonistica, Bryan Vicini si è distinto nella disciplina del Roller Cross, Giada Parmeggiani nelle Battle Style e nello Speed Slalom, mentre Zoe Manzella si è distinta nella disciplina delle Slide. Nella categoria Ago 2 Eleonora Olivieri si è distinta nella disciplina del Roller Cross, Melissa Cesarini nella disciplina delle Battle Style, delle Slide e del Free Jump, Aurora Marchioro nello Speed Slalom. Nella categoria Ago 1, Matilde e Tommaso Terenzi hanno dimostrato la loro bravura conquistando le medaglie d’oro in tutte le discipline.

Gaia Giannelli, Alessia Conti, Michele Giovannelli e Giulia Pagliuccoli, pur non avendo conquistato i titoli di Campioni Sammarinesi hanno mostrato ottime capacità, migliorando le proprie competenze messe alla prova dalla tensione del campionato.

Per gli atleti, questa competizione è servita come test ufficiale in preparazione ai numerosi impegni delle gare sia a livello italiano che internazionale, con l’ambizione di aumentare il numero di atleti che parteciperà ai campionati mondiali 2025.

Comunicato stampa