San Marino. Sport in Fiera 2024 e Gare Internazionali Taekwondo. Tanti appuntamenti in questo fine settembre 2024

È da poco terminata l’estate, durante la quale il team agonistico del Taekwondo San Marino ha continuato la sua preparazione in vista dei prossimi impegni che inizieranno già alla fine di questo mese di settembre 2024, dove i nostri ragazzi saranno chiamati a diversi appuntamenti.

Si comincerà il prossimo fine settimana, il 21 e 22 settembre, con la partecipazione alla 26^ edizione di Sport in Fiera, l’occasione giusta per dimostrare, a quanti lo vorranno, le tecniche più spettacolari della nostra disciplina olimpica. Saranno presenti tutti gli atleti, dai veterani ai più piccoli, che si esibiranno dentro la Sport Domus in questa due giorni veramente intensa, sotto lo sguardo attento dei Maestri dove sarà un gioco da ragazzi provare, senza alcun pericolo, la nostra arte marziale e sport olimpico.

A seguire, la settimana successiva due gare internazionali di grande spessore: l’Albania Taekwondo Open 2024 di Tirana (ALB) – 27-29/09/2024, un (G-1) con Federico Amati (1° poom) accompagnato dal Coach Michele Ceccaroni (4° dan), mentre quasi in contemporanea a Chuncheon (KOR) – 29/09-05/10/2024 si svolgerà la competizione giovanile più importante dell’anno: il World Taekwondo Junior Championships 2024, con la partecipazione di Thomas Albani (1° poom) e Achille Tentoni (1° poom), seguiti sull’ottagono di gara dal Coach Secondo Bernardi (6° dan).

Per tutti una nuova opportunità di crescita agonistica e morale, confrontandosi con tantissimi altri giovani atleti di tutto il globo, sperando di arricchire il già considerevole medagliere che conta complessivamente 322 trofei.

Intanto, gli altri insegnanti, che hanno già iniziato gli allenamenti anche per amatori e piccoli nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, sono a completa disposizione per chi volesse provare il Taekwondo.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

Foto 1: il San Marino Team in Korea (KOR)

Foto 2: il San Marino Team a Tirana (ALB)