San Marino. Sport in Fiera, domani, 19 settembre, il taglio del nastro. Venerdì grande novità del 2025, spazio anche alle palestre e navetta gratuita dal Trony

Sport in Fiera è pronto ad aprire la tre giorni, da domani (venerdì 19 settembre) alle ore 18 con il taglio del nastro nel piazzale del Multieventi alla presenza delle istituzioni.

Il momento istituzionale verrà chiuso dall’esibizione delle ginnaste federali sammarinesi. A seguire si terrà il concerto dei “The Rejected”, giovane band punk rock del Titano, e quindi l’intrattenimento del vocalist Irol e il dj set con Martin Minotti, accompagnato dal corpo di ballo di San Marino Performance.

Si prospetta un ricco programma per venerdì – grande novità di questa edizione – con i tornei di pallacanestro, pallavolo e beach volley che inizieranno dalle 17:30 e proseguiranno fino a sera.

Nel corso della serata tutti gli stand saranno aperti e molte Federazioni proporranno diverse iniziative, dal Disco Rollerdentro il Multieventi alle 20:30 aperto a tutti, fino alle prove di Touch Rugby nel campo da baseball e la disponibilità di provare il biliardo con il campione mondiale ed europeo Matteo Gualemi.

Sabato mattina saranno protagonisti gli studenti delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo e Serravalle, impegnati in attività ludiche e non, con la collaborazione delle Federa zioni sportive sammarinesi, il Bradipoteatar, Irol e lo psicologo dello sport, Sammy Marcantognini. Sabato pomerigg io e domenica dalle 9 sarà attivo il palco Let’s Move sulla pista d’atletica del San Marino Stadium, che ospiterà palestre e istruttori i con esercizi funzionali e attività aperte a tutti.

Per l’evento la viabilità subirà alcune modifiche. Via Rancaglia sarà chiusa, mentre via Costa del Bello e via Olnano saranno a senso unico, con possibilità di parcheggio nel senso di marcia discendente. Per consentire a tutti di arrivare più agevolmente a Sport in Fiera sarà disponibile una navetta gratuita continua dal Trony, dove sarà possibile parcheggiare al piano superiore che contiene 150 posti auto.

