San Marino. Sport in Fiera torna il 19, 20 e 21 settembre con tante novità

Sport in Fiera torna nel fine settimana del 19, 20 e 21 settembre e lo fa rinnovandosi sempre di più. La rassegna sportiva multidisciplinare, organizzata dal CONS in collaborazione con le Federazioni sportive e le scuole, giunge alla sua ventisettesima edizione. Il centro sportivo di Serravalle si prepara ad accogliere tutti coloro che vorranno mettersi alla prova con la vasta gamma di discipline sportive del Titano.

LE NOVITÀ

L’edizione 2025 porta con sé numerose sorprese. Per la prima volta nella sua storia, Sport in Fiera prenderà il via già nel tardo pomeriggio di venerdì 19 settembre: alle 18 è previsto il taglio del nastro nel piazzale del Multieventi, alla presenza dei rappresentanti istituzionali.

La serata sarà animata da un ricco programma di appuntamenti, tornei e musica dal vivo. Gli Special Olympicschiuderanno la parte istituzionale con uno spettacolo sul palco centrale, che ospiterà poi i ‘The Rejected‘, giovane band punk rock sammarinese, seguiti dal dj set di Martin Minotti dalle 20 fino a tarda sera per fare da colonna sonora ai tornei in programma.

Tra gli appuntamenti già confermati il basket 3v3, inserito nel circuito Estathé Italia Streetbasket Summer ’25; tornei di pallavol o e beach volley e la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ospiterà per l’intero weekend il pluricampione mondiale ed europeo Matteo Gualemi, disponibile per prove, dimostrazioni e uno stage dedicato, mentre la Federazione Sammarinese Rugby proporrà una variante della disciplina, dando la possibilità di cimentarsi nel Touch Rugby.

Novità assoluta di quest’anno la possibilità, per palestre, centri riabilitativi e studi di fisioterapia di acquisire uno spazio all’interno della fiera. Una scelta che conferma la volontà del Comitato Olimpico di ampliare la propria utenza e offrire visibilità a tutte le realtà legate al benessere e all’attività fisica. Per riservare uno stand, la scadenza è fissata a domenica 7 settembre. Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile scrivere a sport@ cons.sm

SABATO E DOMENICA

Sabato mattina si rinnova l’appuntamento con le scuole medie della Repubblica di San Marino: il 20 settembre gli studenti di Fonte dell’Ovo e Serravalle saranno protagonisti di numerose attività organizzate dal CONS, con l’obiettivo di divertirsi e avvicinarsi ai valori dello sport.

A partire dalla mattinata di sabato e fino a domenica pomeriggio fino alle 18:30 sarà possibile visitare gli stand delle Federazioni sportive. Inoltre, come da tradizione, sarà disponibile l’accesso gratuito al nuoto libero nella piscina del Multieventi Sport Domus.

C.O.N.S.

FOTO ©FPF/Pruccoli