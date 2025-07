San Marino, sport. La sammarinese Melanie Celli protagonista all’Ironman di Nizza, tra le prime al traguardo nel suo debutto internazionale

Brillante prestazione per Melanie Celli, atleta sammarinese di origini francesi, che domenica 29 giugno ha preso parte al prestigioso IRONMAN di Nizza, una delle gare di triathlon più impegnative a livello internazionale. Per Celli, che gareggiava nella categoria femminile 30-34 anni, si trattava del primo triathlon su questa distanza, e il risultato finale è stato di assoluto rilievo.

Il percorso dell’Ironman prevedeva:

3.800 metri di nuoto in mare aperto

180 km in bicicletta , con un dislivello positivo di 2.450 metri

42,195 km di corsa a piedi, cioè una maratona completa

Uscita ottava dal nuoto nella sua categoria, Melanie ha poi confermato la sua solidità nella frazione in bicicletta, arrivando nella top 20 tra le donne al culmine della lunga salita verso il Col de l’Écre (km 80). Ha chiuso la competizione 50ª assoluta tra le donne e 23ª nella sua categoria di appartenenza. Un ottimo risultato, considerando la presenza in gara di alcune tra le atlete più esperte del panorama europeo, provenienti da Germania, Inghilterra, Danimarca, Italia, Spagna e Belgio.

Celli non è nuova alle competizioni di resistenza. Tra i suoi risultati precedenti spiccano:

La partecipazione alla semi maratona del Viaduc de Millau (settembre 2024 – 23,7 km con 400 m di dislivello positivo), dove si è classificata 26ª assoluta tra le donne e 9ª nella sua categoria

Il podio ottenuto alla semi maratona di Grenoble (aprile 2025 – 20 km con 600 m di dislivello), dove è arrivata 3ª assoluta tra le donne e 3ª di categoria

La sua determinazione è chiara: “Vorrei entrare nella top 20 mondiale tra le donne”, afferma Melanie. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, sarà però necessario un investimento importante in attrezzatura, a partire da una bicicletta professionale di alto livello, oltre al sostegno di sponsor che credano nel suo potenziale.

Celli, che ha il cuore diviso tra la Francia e San Marino, sogna anche di rappresentare ufficialmente la Repubblica del Titano nelle competizioni internazionali.

Il suo percorso sportivo, fondato su passione, sacrificio e talento, rappresenta un esempio per tanti giovani atleti e merita attenzione da parte delle istituzioni e del mondo sportivo sammarinese. In attesa delle prossime sfide, Melanie Celli ha già dimostrato di poter competere con le migliori. E non è che l’inizio.