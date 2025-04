San Marino, sport. Nuotatori biancazzurri a Graz per perfezionare la preparazione verso i Giochi di Andorra

Dal 3 al 6 aprile, i nuotatori della squadra sammarinese hanno partecipato al prestigioso Trofeo Internazionale BAUAkademie ATUS Graz, in Austria, con l’obiettivo di affinare la loro preparazione in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025. Accompagnati dal Direttore Tecnico Luca Corsetti, i biancazzurri Loris Bianchi, Giacomo Casadei, Alessandro Rebosio e Matteo Oppioli si sono immersi in un fitto programma di gare che ha messo alla prova il loro livello di preparazione, con un calendario di gare molto intenso che ha incluso qualificazioni e finali.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto internazionale, utile per testare la condizione fisica e tecnica dei nuotatori sammarinesi. Tra gli atleti, il più soddisfatto è stato sicuramente Alessandro Rebosio, che ha ottenuto il minimo di qualificazione per i Giochi di Andorra nei 100 e 200 farfalla, raggiungendo così uno degli obiettivi prefissati.

“Sono abbastanza soddisfatto di come i ragazzi hanno nuotato a Graz – ha commentato Luca Corsetti, Direttore Tecnico della squadra. – Sono riusciti a gareggiare tantissime volte, tra qualifiche e finali, mantenendo un ottimo livello di concentrazione e un discreto stato di forma. In quattro giorni sono scesi in vasca con una media di due gare al giorno e, in vista dei Giochi di Andorra, possiamo considerarlo un buon test. Sebbene siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, dobbiamo ancora perfezionare alcune impostazioni di gara e trovare la forma migliore. Nei prossimi 40 giorni di allenamento, ci concentreremo sugli aspetti che abbiamo osservato durante questa competizione per poterli migliorare e arrivare ai Giochi con la migliore condizione possibile.”

Il Trofeo Internazionale di Graz, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale, ha offerto una piattaforma importante per il team sammarinese per misurarsi con altre realtà europee. Con l’ulteriore impegno di questi ultimi giorni di preparazione, la squadra di nuoto di San Marino punta a ottenere ottimi risultati nei prossimi impegni internazionali e, naturalmente, ai Giochi dei Piccoli Stati, dove cercheranno di confermare il loro livello competitivo.

“Questi giorni di gara sono stati molto utili per capire dove siamo arrivati con la preparazione, ma anche per capire su cosa dobbiamo lavorare di più – ha aggiunto Giacomo Casadei, uno dei membri della squadra. – Siamo tutti concentrati sui prossimi allenamenti, pronti a dare il massimo per essere al top per i Giochi di Andorra.”

Il team biancazzurro continuerà il suo lavoro con grande dedizione, con la speranza di arrivare all’appuntamento con i Giochi dei Piccoli Stati con la forma migliore possibile per competere al massimo delle loro capacità.