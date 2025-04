San Marino. Sport Speciali: soddisfazioni e divertimento dal Trofeo FISDIR Nuoto Senza Barriere

La Federazione Sammarinese Sport Speciali è sempre molto impegnata su numerosi fronti e domenica 27 aprile cinque atleti del Titano hanno partecipato al 1° Trofeo FISDIR di Nuoto Senza Barriere a Forlì.

Per Melissa Mancini è arrivata la soddisfazione del primo posto nei 25m stile libero e del bronzo nei 25 rana, Elena Gualandra ha concluso in prima posizione nei 25m stile libero e al quinto nei 25m dorso, medaglia d’argento per Marianna Pruccoli nei 25 metri dorso e quarta nello stile libero, Elia Gasperoni ha terminato al secondo posto nei 25m dorso e al quarto nello stile libero e, infine, Danilo Grandoni ha concluso le sue gare con un quinto e sesto posto nei 25 metri dorso e stile libero.

“Vogliamo elogiare gli atleti per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato, in un bel weekend all’insegna dello sport e dell’amicizia” hanno affermato le coach Susy Serra e Sara Maggiotti.