San Marino, sport. Team Roc’n’DeA protagonista al Mugello nel secondo round del CIV

Il weekend del Mugello, teatro del secondo round del Campionato Italiano Velocità (CIV), ha segnato un ulteriore passo avanti per il Team Roc’n’DeA, che si è confermato tra i protagonisti in pista con performance di alto livello.

In PreMoto3, il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA ha fatto vedere subito la propria competitività fin dalle qualifiche: Kevin Cancellieri ha infatti siglato il miglior tempo nella Q2, mentre Alessandro Aguilar Carballo si è piazzato terzo nella classifica riepilogativa.

In Gara 1 i due piloti si sono contesi le posizioni di testa fino all’ultimo metro, con una volata serrata tra sette piloti racchiusi in meno di un secondo. Kevin Cancellieri ha concluso al 5° posto, conquistando anche il Red Bull Fastest Lap con il tempo di 2’03.301, seguito a ruota da Aguilar in 6ª posizione. Gli altri due portacolori del team, Lorenzo Fino e Alessio Pagnoni, hanno chiuso rispettivamente 13° e 16°.

Domenica mattina, nella Superpole Race che definiva la griglia di partenza di Gara 2, Aguilar e Cancellieri si sono guadagnati la prima fila con un 1° e 3° posto, mentre Paglioni e Fino sono rimasti appena fuori dalla top ten.

In Gara 2, ancora una volta decisa da una volata a sette, Cancellieri è riuscito a chiudere in quarta posizione, appena fuori dal podio. Settima posizione per Aguilar, seguito all’ottavo posto da Paglioni. Gara amara invece per Lorenzo Fino, costretto al ritiro a causa di una caduta.

Risultati PreMoto3

GARA 1

5° Kevin Cancellieri

6° Alessandro Aguilar Carballo

13° Lorenzo Fino

16° Alessio Pagnoni

SUPERPOLE RACE

1° Alessandro Aguilar Carballo

3° Kevin Cancellieri

11° Alessio Paglioni

12° Lorenzo Fino

GARA 2

4° Kevin Cancellieri

7° Alessandro Aguilar Carballo

8° Alessio Paglioni

DNF Lorenzo Fino

Nel contempo, nella Yamaha R7 Cup il Team Roc’n’DeA si è presentato al Mugello con una novità: Umberto Chiarena, che nel 2024 aveva corso con il team nella Supersport 300, ha preso il posto di Samuele Cinanni.

Durante la gara disputata nel tardo pomeriggio di domenica, Ioannis Peristeras è stato parte del gruppetto di testa che si è giocato le prime posizioni, chiudendo all’ottavo posto. Vito Iconomu e Umberto Chiarena hanno terminato rispettivamente in 20ª e 25ª posizione.

Il prossimo appuntamento per il Team Roc’n’DeA sarà dal 27 al 29 giugno all’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

Risultati Yamaha R7 Cup

GARA