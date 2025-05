San Marino. Steam Wash: Pulizia di arredi e tessili – Rinnova i tuoi ambienti con la forza del vapore

I tessuti e gli arredi di casa sono elementi fondamentali per il comfort e l’estetica degli ambienti, ma sono anche i più esposti all’accumulo di polvere, macchie e allergeni. Steam Wash offre un servizio di pulizia professionale per arredi e tessili che utilizza la tecnologia del vapore, garantendo una pulizia profonda e sicura. Grazie al vapore ad alta temperatura, il servizio è in grado di eliminare acari, batteri e allergeni, rendendo i tuoi tessili come nuovi e migliorando la qualità dell’aria all’interno della tua casa.

Questo servizio è particolarmente indicato per famiglie con bambini, persone con allergie o chiunque desideri mantenere un ambiente sano e pulito senza l’uso di prodotti chimici. Che si tratti di tappeti, divani, tende o materassi, Steam Wash offre una soluzione efficace e sostenibile per preservare la bellezza e la freschezza dei tuoi arredi. Affidati alla professionalità di Steam Wash per un servizio che unisce innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente.

Per prenotare una pulizia approfondita dei tuoi arredi e tessili, visita il sito Steam Wash.

Steam Wash

Numero operativo: 339 1163200 E-mail: info@steamwash-sm.com

Via Venticinque Marzo n.4 – Domagnano. San Marino