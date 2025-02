San Marino. “Stefano Canti: l’Agricoltura Biologica a San Marino, presentazione dei dati aggiornati”

Si rende noto alla cittadinanza che Sabato 4 Maggio p.v., alle ore 11:00, presso Casa di Fabrica a Fonte dell’Ovo in occasione della 20ª Fiera Agricola, il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, Stefano Canti, presenterà i dati aggiornati sull’agricoltura biologica a San Marino. L’evento inaugurale della fiera e sarà preceduto da questo momento istituzionale di rilievo.

Il tema della tavola rotonda “Coltivare il Futuro: Sostenibilità ed Innovazione nell’Agricoltura Biologica”, offrirà un’occasione di confronto e approfondimento sulle sfide e le opportunità del settore agricolo ed una panoramica completa sulle sfide e le opportunità dell’agricoltura biologica a San Marino. Saranno presentati i dati più recenti riguardanti l’agricoltura biologica nel territorio di San Marino, evidenziando i progressi compiuti e le prospettive future. A seguire interverranno il Presidente del Consorzio Terra di San Marino Aida Maria Selva che esplorerà le strategie necessarie per promuovere la sostenibilità e l’innovazione nell’agricoltura, garantendo così un futuro prospero per il settore, mentre il Direttore della Cantina San Marino Michele Margotti, presenterà il caso specifico della viticoltura biologica, evidenziando le sfide e le opportunità incontrate nel settore e condividendo le esperienze di successo della Cantina San Marino. Per l’occasione, nell’ambito della stretta e proficua collaborazione instaurata tra la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e Slow Food Italia, sarà presente il Dott. Raoul Tiraboschi, Vicepresidente di Slow Food Italia. Il Dott. Tiraboschi effettuerà una riflessione approfondita sull’importanza di praticare e diffondere il rispetto verso coloro che operano nel settore alimentare in armonia con l’ambiente e gli ecosistemi ed evidenzierà l’importanza di valorizzare i saperi locali e le tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione, mettendo in luce il legame profondo tra la produzione alimentare e il territorio. Spazio infine al Dott. Massimo Bilancioni per conto delle Associazioni Ambientaliste della Repubblica di San Marino. Ogni intervento contribuirà a arricchire la discussione ed ad offrire prospettive diverse su come affrontare le sfide attuali e costruire un futuro sostenibile per l’agricoltura biologica a San Marino. A seguire avverrà il Taglio del Nastro che sancirà l’apertura ufficiale della 20ª Fiera Agricola.

Il Segretario di Stato Stefano Canti: “I dati aggiornati sull’agricoltura biologica indicano un notevole incremento del numero degli operatori che svolgono la propria attività in regime biologico. Si è passati infatti da 24 operatori biologici certificati nel 2018 a 56 operatori biologici certificati nel 2023. I dati inoltre indicano che il 28,15% circa della superficie totale coltivata nel territorio della Repubblica di San Marino, pari a complessivi 730 ettari (su un totale di 2.590 ettari coltivati), opera in regime biologico e tale percentuale è destinata a crescere visto il forte interesse manifestato da molti operatori del settore agricolo all’avvio delle procedure per la conversione da ‘agricoltura tradizionale’ ad ‘agricoltura biologica’. Questi dati verranno presentati alla tavola rotonda sull’agricoltura biologica, Sabato 4 Maggio p.v. alle ore 11:00, presso Casa di Fabrica, opportunamente organizzata in occasione della prossima 20ª Fiera Agricola.”

San Marino, 2 maggio 2024

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente

Programma evento_Coltivare il futuro sostenibilita? ed innovazione_ore 11.00