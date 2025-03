San Marino. Stefano Canti: “Proseguono le visite degli studiosi del Team della Norman Foster Institute on Sustainable Cities”

Dall’inizio del programma sulle città sostenibili del Norman Foster Institute, gli studiosi hanno partecipato a un’ampia gamma di seminari tenuti da rinomati esperti di tutto il mondo. Il programma è suddiviso in moduli: clima e ambiente naturale, reti e mobilità, pianificazione ed edilizia, risorse ed energia, cultura e arte, economia e attività sociale.

Il programma del Norman Foster Institute è entrato in una nuova fase, ora vengono tradotte le idee in azioni concrete attraverso il coinvolgimento delle tre Città pilota per il 2024: San Marino, Atene e Bilbao. Questo impegno diretto degli studiosi con le tre Città Pilota è una parte molto speciale di questo programma.

Per tutta la durata della settimana, gli studiosi sono impegnati in attività quali incontri con i Dirigenti e tecnici della Pubblica Amministrazione, visite in loco e confronti con i rappresentanti locali. Gli studiosi del NFI sono già a san Marino per capire le problematiche specifiche della nostra città e per considerare le strategie che potrebbero essere appropriate. Infatti, dopo l’udienza con gli Ecc.mi Capitani Reggenti di domenica scorsa, i lavori sono proseguiti con l’incontro con i dirigenti del Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino per discutere delle principali priorità e sfide che il Paese vuole affrontare e per esplorare strategie appropriate per il futuro. Hanno incontrato una delegazione di Governo e successivamente visitato i Castelli del nostro territorio (San Marino Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Fiorentino, Montegiardino, Faetano e Domagnano), prendendo atto di tutte le peculiarità di ciascuno. L’obiettivo è quello di trasformare i punti deboli in punti di forza, migliorando la vivibilità offrendo nuovi servizi. Inoltre, gli studiosi hanno condotto un workshop con i giovani dell’Università di San Marino, visitato la Cantina Vini San Marino, visitato l’Azienda Agricola “Giardi” di Faetano e l’Azienda di Allevamento bestiame “Francischin”.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Il Team della Norman Foster Institute on Sustainable Cities è rimasto particolarmente colpito dalla bellezza dei luoghi del territorio della Repubblica di San Marino. Abbiamo mostrato loro le peculiarità del nostro territorio affinchè gli studenti possano coglierne le opportunità e le potenzialità di sviluppo.”

San Marino, 29 maggio 2024

CS Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente