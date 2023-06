San Marino. STORIELLA TUTTA SAMMARINESE … di Paolo Forcellini

Gino, Pietro e Marino, tre dipendenti statali, stanno facendo colazione alla Torretta quando improvvisamente vedono un uomo che si siede sul muretto dello Stradone che assomiglia a Gesù. Incuriositi decidono di andargli a chiedere chi fosse. Si alza Gino e dopo averlo avvicinato gli chiede se fosse Gesù.

-Certamente sono Gesù-

-Fammi un piacere allora- Ho un forte mal di testa. Puoi guarirmi tu che fai i miracoli?

Gesù lo guarda, gli mette una mano in testa, dice una preghiera e il mal di testa passa immediatamente-Allora Gino torna al tavolo dagli amici e racconta l’accaduto. Subito Pietro si alza e va verso Gesù

-Gesù aiuta anche me -Ho un forte mal di schiena che mi tormenta-

Gesù lo guarda, gli mette una mano sulla schiena dice una preghiera e il dolore passa immediatamente. Anche Pietro torna al tavolo e felice invita Marino ad andare anche lui da Gesù a farsi curare se avesse bisogno. Marino subito dice agli amici:

-No! No! Lassa ste! Me an vag! A so sotto Mutua!