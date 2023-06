SAN MARINO. STRADONE DEL 29 GIUGNO – TAVERNA- DALLA GRANDE BELLEZZA ALLA GRANDE TRISTEZZA

Oggi dopo tanto tempo sono salito al Pianello dove appena arrivato, con un po’ di fiatone per la salita alla quale non sono più abituato, sono stato preso da un senso di tristezza e di nostalgia nel vedere lo storico Ristorante la TAVERNA con le sue qualificate gestioni, prima di Paolo Sancisi, poi, direttamente dalla famiglia Righi, Sanzio Giovanni e Rudy e per ultimo da Luigi Sartini, definitivamente chiusa, in attesa, secondo rumors, di essere trasformato in altra attività.

Tanti ricordi si sono subito risvegliati, quelli delle tantissime cene sociali, dei meeting dei Club, delle comunioni, dei matrimoni, degli addii al celibato. Momenti che tanti sammarinesi hanno vissuto e che purtroppo dovranno d’ora in poi solo rivivere nelle memoria..

Paolo Forcellini, Lo Stradone