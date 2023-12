San Marino. Successo per la 38^ edizione del Concerto di Santo Stefano

LA 38^ EDIZIONE DEL CONCERTO DI SANTO STEFANO CONCLUDE CON SUCCESSO UN ANNO STRAORDINARIO DI MUSICA PER LA CAMERATA DEL TITANO DI SAN MARINO

San Marino, 27 dicembre 2023

La 38^ edizione del Concerto di Santo Stefano ha concluso in modo eccellente un anno straordinario di attività, concerti, eventi promossi dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Questo evento gradevole e colto ha coinvolto un grande pubblico interessato. Il programma presentato dall’Orchestra Camerata del Titano di San Marino ha sottolineato le similitudini stilistiche e formali delle epoche “barocca” e “classica”, dimostrando che non erano così lontane come si potrebbe pensare.

Sono state eseguite due Sinfonie di Antonio Vivaldi, una per Venezia e l’altra per Dresda, che mostrano una sovrapposizione perfetta degli aspetti formali, anticipando quasi il formalismo classico. Anche la Sinfonia in La maggiore di Tartini ha riflettuto lo spirito dell’epoca, in cui convivevano vari stili musicali. Il concerto è stato impreziosito dai Concerti per due trombe e orchestra di Vivaldi e Manfredini, che hanno aggiunto una componente “sacra” al programma. In conclusione, sono stati eseguiti la famosissima “Serenata” di Haydn e il Concerto per Violino solo e Orchestra in do maggiore, che è stato interpretato magnificamente da Angelo Cicillini. Questo concerto scritto da Haydn per il violinista Luigi Tomasini, è stato eseguito da Cicillini, che è anche violino di spalla e solista dell’Orchestra Camerata del Titano. Questa similitudine, sebbene con le dovute differenze, permette all’orchestra di far rivivere non solo un repertorio, ma anche un modo di fare musica antico e di alta qualità.

Il Concerto di Santo Stefano è stato l’ultimo appuntamento tradizionale con la musica classica di San Marino e ha chiuso il ricco anno artistico dell’Associazione Musicale Camerata del Titano, che ha organizzato ben 55 concerti unici nella storia musicale del paese nel corso del 2023.